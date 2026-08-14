Leao sakatlandı mı, Leao kaç maç yok, ne zaman iyileşir?

Leao sakatlandı mı, Leao kaç maç yok ve ne zaman iyileşecek? Soruları gündemdeki yerini korurken, oyuncunun geçmişte yaşadığı kas ve baldır problemleri nedeniyle durumu yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre yıldız futbolcunun dönüş tarihiyle ilgili kesin bir süre açıklanmadığı için, forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

RAFA LEAO SAKATLANDI MI? GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ İLGİLENDİREN GELİŞME

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun süredir yer alan Rafa Leao'dan kötü haber geldi. İtalya basınında yer alan bilgilere göre Portekizli yıldız, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Leao'nun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Milan forması giyen Rafa Leao'nun yaşadığı sakatlığın özellikle quadriceps, yani uyluğun ön bölümündeki kaslarda meydana gelen bir zorlanmadan kaynaklandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle cumartesi günü Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

LEAO'NUN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Rafa Leao, antrenman sırasında yaşadığı kas problemi nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı. Portekizli futbolcunun quadriceps bölgesinde kas kaynaklı bir zorlanma yaşadığı ifade edilirken, oyuncunun durumunun gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Leao'nun yaşadığı problemin ne kadar ciddi olduğu henüz kesinleşmiş değil. Ancak ilk değerlendirmelere göre yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde sahalara dönmesi kolay görünmüyor. Özellikle sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaşanan bu sakatlık, Milan cephesinde de endişeye neden oldu.

RAFA LEAO KAÇ MAÇ YOK?

Rafa Leao'nun sakatlığı nedeniyle öncelikle Manchester United karşılaşmasında forma giymemesi bekleniyor. Oyuncunun kaç maç kaçıracağı ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Leao'nun sakatlığının iki gün içerisinde tamamen geçmesinin mümkün görünmediği belirtilirken, bu durum Serie A'nın ilk haftasında oynanacak Torino karşılaşmasını da tehlikeye soktu. Portekizli yıldızın Torino maçında forma giyip giyemeyeceği, tedavi sürecine ve sağlık kontrollerinin sonuçlarına göre netleşecek.

LEAO NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Rafa Leao'nun ne zaman sahalara döneceği konusunda şu aşamada kesin bir tarih bulunmuyor. Quadriceps bölgesindeki kas zorlanmasının seviyesi, uygulanacak tedavi ve oyuncunun iyileşme süreci dönüş tarihini belirleyecek.

Milan sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında Leao'nun sakatlığının boyutu hakkında daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle Torino maçına kadar oyuncunun antrenman durumunun yakından takip edileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN LEAO İLGİSİ

Rafa Leao'nun sakatlık haberi, yıldız futbolcunun transfer gündemini takip eden Galatasaray ve Fenerbahçe açısından da dikkat çekti. İki Türk kulübünün adı uzun süredir Portekizli futbolcuyla anılırken, Leao'nun Milan'daki geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Şimdilik oyuncunun sakatlığının transfer sürecini etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Leao'nun sağlık durumu ve Milan'ın gelecek planlarıyla ilgili gelişmeler, önümüzdeki günlerde daha net hale gelecek.