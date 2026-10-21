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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rafael Leao'nun kadroda yer almaması gündeme geldi. Peki, Leao neden yok? Rafael Leao Lille maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

LEAO LILLE MAÇINDA NEDEN YOK?

Rafael Leao, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Lille karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'ın 20 Ekim'de duyurduğu Fransa kamp kadrosunda yer almayan oyuncunun durumu, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından da doğrulandı.

Buruk, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Leao'nun son lig maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa'ya götürülmediğini açıkladı. Böylece Portekizli futbolcunun Lille maçında oynama ihtimali ortadan kalktı.

RAFAEL LEAO SAKAT MI, SAKATLIĞI NE?

Galatasaray, Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili 19 Ekim'de resmî açıklama yaptı. Acıbadem'de gerçekleştirilen MR ve ileri tetkiklerin ardından oyuncuda hafif-orta düzey kasık adalesi zorlanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp, Leao'nun tedavisine başlandığını ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceğini duyurdu.

Portekizli futbolcunun sakatlığı, Galatasaray'ın 17 Ekim'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada meydana geldi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren Leao, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Kulübün ilk sağlık bilgilendirmesinde, oyuncunun bir pozisyonda ayağının zeminde kayması ve ileri derecede açılması sonucunda kasık bölgesinde zorlanma yaşadığı belirtildi.

RAFAEL LEAO CEZALI MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Rafael Leao'nun Lille maçında forma giyememesinin nedeni kart cezası veya UEFA tarafından verilen bir men cezası değil, yaşadığı sakatlık. Gençlerbirliği karşılaşmasında kasık adalesinden zorlanma yaşayan Portekizli futbolcu, tedavi programına alındı.

Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun sakatlığı nedeniyle Lille deplasmanı kadrosuna alınmamasına karar verdi.

LEAO KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray, Rafael Leao'nun sakatlığına ilişkin açıklamasında tedavinin başladığını ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceğini bildirdi. Ancak paylaşılan bilgilerde oyuncunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağına ilişkin kesin bir süre açıklanmadı.

Bu nedenle Leao'nun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir süre vermek mümkün değil. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin takip süreci devam ediyor.