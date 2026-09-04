Leao neden yok, Başakşehir Galatasaray maçı Leao sakat mı, kadroda yok mu?

Başakşehir Galatasaray maçında Rafael Leao'nun neden kadroda olmadığı araştırılıyor. Galatasaray'ın önemli transferlerinden biri olan Leao'nun karşılaşmada görev yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, oyuncunun sakatlık sonrası henüz tam olarak hazır olmadığı belirtiliyor. Son bilgilere göre teknik heyet, Portekizli futbolcuyu riske etmek istemezken Leao'nun ilerleyen haftalarda sahalara dönmesi bekleniyor.

LEAO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI? GÖZLER YILDIZ FUTBOLCUDA

Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesi gözler yeni transfer Rafael Leao’ya çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın İtalya Serie A ekiplerinden Milan’dan kadrosuna kattığı Portekizli yıldızın, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor. Futbolseverler ise “Leao Başakşehir maçında oynayacak mı, kadroda mı, Rafael Leao Başakşehir maçında yok mu?” sorularına yanıt arıyor.

RAFAEL LEAO GALATASARAY'DA İLK MAÇINA ÇIKACAK MI?

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken Rafael Leao transferi büyük ses getirdi. Milan’dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipteki ilk karşılaşmasına çıkmak için gün sayıyor. Leao’nun Başakşehir karşılaşmasında teknik heyetin tercihine bağlı olarak süre alması bekleniyor.

LEAO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA MI?

Rafael Leao’nun Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer alıp almayacağı Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Yıldız futbolcunun antrenman ve fiziksel durumunun değerlendirilmesinin ardından Okan Buruk tarafından maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Leao’nun ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

DENİZ GÜL DE İLK MAÇ HEYECANI YAŞAYACAK

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Deniz Gül de Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyebilir. Porto’dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray kariyerine Başakşehir maçıyla başlayacak.

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER SAHNE ALIYOR

Galatasaray taraftarı, hem Rafael Leao hem de Deniz Gül’ün performansını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle hücum hattına önemli bir alternatif olarak transfer edilen Leao’nun sahada göstereceği performans şimdiden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Başakşehir karşılaşması, Portekizli yıldızın Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

SON DAKİKA İLK 11 AÇIKLANDI:

Leao yedekler arasında yer alıyor.