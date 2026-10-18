Leao neden sakatlandı, Leao kaç maç yok, Lille maçında oynayacak mı?

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Leao kaç maç yok sorusunun yanıtı, Portekizli futbolcuya yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Galatasaray, Leao'nun günü tedaviyle geçirdiğini ve kesin durumunun 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak tetkiklerle belli olacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da Lille'e konuk olacak. Leao'nun sakatlığı ciddi mi, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

LEAO NEDEN SAKATLANDI?

Rafael Leao, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 77. dakikasında sakatlandı. Galatasaray'ın açıklamasına göre Portekizli futbolcu, saha içindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayması sonucu bacağı ileri derecede açıldı ve kasık adalesinde zorlanma meydana geldi. Bu nedenle oyuna devam edemeyen Leao, yerini Deniz Gül'e bıraktı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından konuşan Yunus Akgün de saha şartlarının zor olduğunu ve zeminin iyi olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY'DAN LEAO AÇIKLAMASI

Galatasaray, Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin 18 Ekim Pazar günü resmi bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında kasık adalesinde zorlanma yaşayan ve oyuna devam edemeyen oyuncunun günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Leao'nun kesin durumunun ertesi gün yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.

LEAO KAÇ MAÇ YOK?

Rafael Leao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz bilinmiyor. Sakatlığın derecesi, Galatasaray sağlık heyetinin yapacağı ileri tetkiklerin ardından belli olacak. Kasık bölgesindeki zorlanmalarda iyileşme süresi, sakatlığın derecesine göre birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebiliyor. Bu nedenle Leao'nun kaç maç kaçıracağına ilişkin net bilgi, tetkik sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

LEAO LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Leao'nun Lille maçında forma giyip giyemeyeceği, tetkik sonuçlarına bağlı olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Lille'e konuk olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maça yalnızca üç gün kala yaşanan sakatlık, Portekizli yıldızın Fransa deplasmanında oynaması konusunda soru işareti doğurdu.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın Lille maçının ardından Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olması, Leao'nun sakatlığını daha da kritik hale getiriyor. Derbinin 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanırken, karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği de konuşuluyor. Leao'nun derbiye yetişip yetişemeyeceği de tetkik sonuçlarına göre netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET ARIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci maçta ise sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Puansız durumdaki Galatasaray, Lille deplasmanında Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Lille ise Ligue 1'in son maçında sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan maçları şöyle:

21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027 Salı, 20.45: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasaray