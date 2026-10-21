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Galatasaray'da Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki sağlık durumu gündeme geldi. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlık yaşayan Portekizli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçının kadrosuna alınmadı. Peki, Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Rafael Leao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Detaylar...

LEAO FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği, devam eden tedavi sürecine bağlı olarak netlik kazanacak. Galatasaray Sağlık Kurulu ve Kulüp Doktoru Yener İnce'nin, Portekizli hücum oyuncusunu kritik karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği ifade edilen Leao'nun da derbiyi kaçırmak istemediği ve sahaya çıkabilmek için büyük bir fedakârlık yapmaya hazır olduğu aktarıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un ise yıldız futbolcuya tamamen hazır hale gelmeden forma şansı vermek istemediği öğrenildi.

RAFAEL LEAO NEDEN SAKATLANDI?

Rafael Leao, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlık yaşadı. Bu gelişmenin ardından Portekizli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak maçın kafilesine dahil edilmedi.

Yıldız oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edilirken teknik direktör Okan Buruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray cephesinde öncelik, Leao'nun tamamen iyileşmesi ve Fenerbahçe derbisine hazır hale gelmesi olarak öne çıktı.