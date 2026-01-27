Barış Turgut, kamuoyunun karşısına ilk kez Mersin merkezli bir organize suç soruşturmasıyla çıkan bir isim olarak tanınıyor. Güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre, Turgut liderliğini yaptığı iddia edilen bir organize suç yapılanmasıyla gündeme geldi. Peki, Lavaş çetesi lideri Barış Turgut kimdir, ne iş yapıyor? Barış Turgut kaç yaşında, nereli? Detaylar...

LAVAŞ ÇETESİ LİDERİ BARIŞ TURGUT KİMDİR?

Yapı, özellikle gıda sektöründe, özellikle lavaş üretimi ve dağıtımı alanında yasa dışı ekonomik kontrol sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Mersin'de lavaş ekmeği üreten işletmecileri hedef alan suç örgütü, tehdit ve baskı yoluyla piyasayı tekelleştirmeye çalıştı. Yetkililer, Turgut'un liderliğindeki bu yapının ciddi bir ekonomik etki yarattığını ve güvenlik güçleri tarafından çökertilene kadar faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

BARIŞ TURGUT NE İŞ YAPIYOR?

Barış Turgut'un mesleki geçmişi ve resmi iş bilgileri kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak yürütülen soruşturma ve güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgiler, Turgut'un liderliğini yaptığı organize suç örgütünün faaliyet alanlarını gözler önüne seriyor.

Bu örgüt, Mersin'de lavaş ekmeği üreticilerini haraç ödemeye zorlayarak, piyasayı ele geçirmeye çalıştı. Hakkında yapılan açıklamalara göre:

Suç örgütü, haraç vermeyi reddeden işletmecileri silahla tehdit etti.

10 işyeri ve lavaş üreticisi kurşunlandı.

85 banka hesabına el konuldu; hesap hareketleri toplamda 10 milyar 761 milyon lira olarak kayda geçti.

Bu veriler, Turgut'un organize suç alanındaki lider rolünü ortaya koyuyor.

BARIŞ TURGUT KAÇ YAŞINDA?

Barış Turgut hakkında doğum tarihi veya yaşı ile ilgili kamuya açık hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

BARIŞ TURGUT NERELİ?

Barış Turgut'un memleketi veya doğum yeri hakkında da kamuoyuna yansımış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

LAVAŞ PİYASASINI ELE GEÇİREN SUÇ ÖRGÜTÜ

Mersin'deki olaylar, lavaş sektöründe yasa dışı kontrol sağlama girişimlerinin boyutlarını ortaya koyuyor. Kentteki işletmecilerden birinin verdiği ifadelere göre, haraç ödemeyi reddeden kişiler önce tehdit edildi, ardından silahla yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin yürüttüğü projeli çalışma sayesinde:

Lavaş ekmeği üzerinden haraç alan suç örgütünün izine ulaşıldı.

Örgüt, tehdit ve şiddet yoluyla piyasa üzerindeki hakimiyetini kurmuştu.

Bu gelişmeler, Barış Turgut'un liderliğindeki organize yapının ciddiyetini gözler önüne seriyor.