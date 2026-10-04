Las Palmas Valladolid maçı hangi kanalda, Las Palmas Valladolid maçı nereden CANLI izlenir?

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Las Palmas ve Valladolid, ligde önemli bir sınava çıkıyor. Her iki takım için de puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Las Palmas Valladolid maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi Türkiye'den nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

LAS PALMAS - VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İSPANYA LA LIGA 2 KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

İspanya La Liga 2'de bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde Las Palmas, Valladolid'i konuk ediyor. Üst lig hedefi taşıyan iki köklü İspanyol ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler "Las Palmas Valladolid maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Las Palmas Valladolid maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

LAS PALMAS - VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA?

Las Palmas ile Valladolid arasındaki İspanya La Liga 2 mücadelesi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ister televizyon platformları aracılığıyla S Sport ekranlarından, ister internet üzerinden S Sport Plus aracılığıyla takip edebilecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınına ayrıca Disney+ üzerinden internet aracılığıyla da erişmek mümkün. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, yayınlarını internet üzerinden gerçekleştiren dijital bir platform olduğu için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında bu karşılaşma için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden S Sport Plus'a erişim sağlaması gerekiyor. Yayın bağlantısında değişiklik yaşanabileceğinden güncel bilgiler için resmi yayıncının duyurularını takip etmeniz önerilir.

LAS PALMAS - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Las Palmas ile Valladolid, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga 2 kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

LAS PALMAS - VALLADOLID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşma, Las Palmas'ın ev sahipliğinde Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Las Palmas, iç sahada üç puan hedeflerken konuk ekip Valladolid ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Las Palmas - Valladolid

Organizasyon: İspanya La Liga 2

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.30 (Türkiye saati)

Stadyum: Gran Canaria Stadyumu, Las Palmas (teyit edilmeli)

Yayıncı Kanallar: S Sport, S Sport Plus