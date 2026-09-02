Lamine Camara kimdir, Lamine Camara kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Senegal'de başlayan Lamine Camara, Génération Foot formasıyla profesyonel futbolun ilk adımlarını attıktan sonra FC Metz'e transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. 2024 yılında AS Monaco'ya transfer olan genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve forma giydiği takımlar merak konusu oldu.

LAMİNE CAMARA KİMDİR?

Lamine Camara, Senegal futbolunun son yıllarda yetiştirdiği dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor. 1 Ocak 2004 tarihinde Senegal'de dünyaya gelen Camara, özellikle merkez orta sahadaki enerjisi, top tekniği ve oyun görüşüyle tanınıyor. Genç yaşına rağmen hem kulüp kariyerinde hem de Senegal Milli Takımı'nda önemli deneyimler kazanan futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

LAMİNE CAMARA KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 2004 doğumlu olan Lamine Camara, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Senegal'in Diouloulou bölgesinde dünyaya gelen futbolcu, genç yaşta futbola yönelerek ülkesindeki altyapı sisteminde yetişti. Avrupa futboluna adım attıktan sonra performansını geliştirerek üst seviyede kendisini göstermeyi başardı.

LAMİNE CAMARA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Lamine Camara'nın asıl mevkisi merkez orta saha olarak biliniyor. Bununla birlikte oyun yapısına göre orta sahanın farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Mücadeleci yapısı, pas kalitesi, top taşıma becerisi ve uzaktan şutları genç oyuncunun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

LAMİNE CAMARA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Senegal'de başlayan Lamine Camara, Génération Foot altyapısından yetişti. Senegal'in önemli futbol akademilerinden biri olan Génération Foot'ta gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Camara daha sonra Fransa'nın FC Metz takımına transfer oldu. Metz formasıyla Ligue 1'de mücadele eden genç orta saha, burada gösterdiği performansla Avrupa futbolundaki değerini artırdı. 2024 yılında ise Fransız futbolunun önemli ekiplerinden AS Monaco kadrosuna katıldı.

LAMİNE CAMARA'NIN KARİYERİ

Lamine Camara'nın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri FC Metz formasıyla Fransa Ligue 1'de sahne alması oldu. Genç futbolcu, burada düzenli olarak forma şansı bularak Avrupa'nın önemli liglerinden birinde deneyim kazandı.

Başarılı performansının ardından 2024 yılında AS Monaco'ya transfer olan Camara, kariyerini Fransa Ligue 1 seviyesinde sürdürmeye devam etti. Genç yaşına rağmen fiziksel mücadele gücü ve teknik özellikleriyle dikkat çeken oyuncu, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

LAMİNE CAMARA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Lamine Camara, ülkesinin önemli genç oyuncularından biri haline geldi. Milli takım seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çeken Camara, Senegal'in orta saha rotasyonunda görev alan futbolcular arasında bulunuyor.

Genç yaşta milli formayı giymeye başlayan Camara, Senegal'in Afrika futbolundaki güçlü kadrosunda kendisine yer edinmeyi başardı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde milli takımın önemli oyuncularından biri olması bekleniyor.