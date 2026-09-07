2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala üniversite öğrencilerinin barınma gündeminde KYK yurt ücretleri öne çıkıyor. GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yurtlarda kalacak öğrenciler, yeni dönemde ödeyecekleri aylık ücretleri araştırıyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? 2026 GSB KYK 1.,2.3.,4.,5.,6. tip yurt ücretleri ne kadar? Detaylar...

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erdi. GSB'nin resmi duyurusunda başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı belirtildi.

Yeni dönemde öğrencilerin yerleştirilecekleri yurdun tipine göre farklı ücretlerle karşılaşması beklenirken, 2026-2027 dönemi için 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtlara ilişkin güncel ücretlerin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

2026 GSB KYK 1.,2.3.,4.,5.,6. TİP YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt ücretlerine ilişkin resmi ücret bilgileri henüz paylaşılmadı. Bu nedenle 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtlar için yeni döneme ait kesin aylık ücretler konusunda resmi açıklama bulunmuyor.

Öğrencilerin yerleştirildiği yurdun ücret bilgisi, ödeme aşamasında ilgili sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurt ücretlerinin öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişebildiğini ve ödeme ekranında T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında ödenecek tutarın otomatik olarak görülebildiğini belirtiyor.

2024 yılında geçerli olan ücretler ise şu şekildeydi:

1. tip yurtlar: 345 TL

2. tip yurtlar: 405 TL

3. tip yurtlar: 480 TL

5. tip yurtlar: 510 TL

6. tip yurtlar: 570 TL

Verilen geçmiş dönem bilgilerinde 4. tip yurt için ayrıca bir ücret bilgisi bulunmadığından bu başlık altında yeni bir rakam belirtilmemiştir.

2025 yılında KYK yurt ücretlerinde artış yaşandı. Bir önceki yıl 570 TL olarak uygulanan 6. tip yurt ücreti, yüzde 50'lik zamla birlikte 855 TL'ye yükseldi. Yurt tipleri arasında en düşük ücret 1. tip yurtlarda uygulanırken, en yüksek ücret 6. tip yurtlarda oldu.