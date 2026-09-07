Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
Ajax-PSV maçında Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a yaptığı sert faul büyük tepki çekti. İlk anda Bouwman'da kırık olmasından endişe edilirken, hastanede yapılan kontrollerde akciğerinde ve boynunda ezilme meydana geldiği belirlendi. Van Bommel'in yalnızca sarı kart gördüğü pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de tartışmaları beraberinde getirdi. Bouwman'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. ESPN Hollanda'da da pozisyon için yapılan değerlendirmelerde müdahalenin sertliği eleştirildi.
- Ajax-PSV maçında Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a yaptığı sert müdahale sonucu Bouwman'ın akciğerinde ve boynunda ezilme oluştu.
- Bouwman'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve eylül ayını kapattığı açıklandı.
- Van Bommel'e yalnızca sarı kart gösterildi ve VAR pozisyona müdahale etmedi.
Hollanda futbolunda Ajax ile PSV arasında oynanan karşılaşmadaki sert faul maçın önüne geçti. PSV forması giyen Ruben van Bommel, Ajaxlı Aaron Bouwman'a çok sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından yerde kalan Bouwman'ın yaşadığı sakatlığın ciddi olabileceğinden endişe edildi.
İLK ENDİŞE KIRIKTI
Sert darbenin ardından Bouwman'da kırık olabileceğinden şüphelenildi. Ajaxlı futbolcu daha ayrıntılı kontroller için hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kırık olmadığı ancak darbenin Bouwman'ın vücudunda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.
AKCİĞERİNDE VE BOYNUNDA EZİLME
Hastanedeki kontroller sonucunda Bouwman'ın akciğerinde ve boynunda ezilme meydana geldiği belirlendi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle genç futbolcunun yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği ve eylül ayını kapattığı ifade edildi.
VAN BOMMEL'E SADECE SARI KART
Pozisyonun en fazla tartışılan noktalarından biri ise hakem kararı oldu. Bouwman'ı haftalarca sahalardan uzak bırakacak müdahalenin ardından Ruben van Bommel sarı kartla cezalandırıldı.
Daha da dikkat çekici olan ise VAR'ın pozisyona müdahale etmemesi oldu. Hollanda'da maçın ardından pozisyonun sertliği üzerinden hakem ve VAR kararına yönelik eleştiriler yapıldı. ESPN Hollanda'nın güncel içeriklerinde de analistlerin Van Bommel'in müdahalesine sert tepki gösterdiği görülüyor.
4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Bouwman'ın tedavi sürecinin ardından yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylece Ajaxlı futbolcu, Van Bommel'in sert müdahalesinin ardından eylül ayında takımını yalnız bırakacak.