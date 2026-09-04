KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SON DAKİKA: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Üniversite eğitimi öncesinde barınma planını yapmak isteyen öğrenciler, "KYK yurt sonuçları açıklandı mı?" ve "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. 2026-2027 dönemi için 25 Ağustos'ta başlayan başvurular 29 Ağustos'ta sona ererken, sonuçların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından GSB tarafından duyurulması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. GSB'nin resmi duyurularında sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz yer almıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların ilan edilmesi ve öğrencilerin yerleştirme bilgilerine ulaşabilmesi bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. 25 Ağustos'ta başlayan 2026-2027 dönemi yurt başvuruları 29 Ağustos saat 23.59'da tamamlandı. Başvuruların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçların GSB tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sonuç tarihiyle ilgili yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden yerleştirme bilgilerini sorgulayabilecek. GSB'nin online işlemlerinde yurt başvuru ve sonuç işlemlerinin internet üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, öğrenciler sonuçların ilan edilmesinin ardından ilgili sorgulama ekranından yurda yerleşip yerleşmediğini kontrol edebilecek.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarında yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Öğrencilerin yurda kabul ve kayıt işlemleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yurtlara giriş tarihleri ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntıların GSB tarafından yapılacak resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.