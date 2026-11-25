Kütahya'nın yeni valisi kim oldu, yeni Kütahya Valisi Avni Çakır kimdir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişti. Değişikliğin yaşandığı iller arasında yer alan Kütahya, yeni valisine kavuştu.
Kütahya'nın yeni valisi kim oldu, yeni Kütahya Valisi Avni Çakır kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kütahya Valiliğine Avni Çakır atandı. Avni Çakır, kararnameden önce Muş Valisi olarak görev yapıyordu. Kütahya'nın önceki valisi Musa Işın ise Kahramanmaraş Valiliğine atandı.
KÜTAHYA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?
Valiler kararnamesiyle Kütahya Valiliğine Avni Çakır atandı. Avni Çakır, kararnameden önce Muş Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.
Kütahya'nın önceki valisi Musa Işın ise Kahramanmaraş Valiliğine atandı. Avni Çakır, devir teslim işlemlerinin ardından Kütahya Valiliğindeki görevine başlayacak.
YENİ KÜTAHYA VALİSİ AVNİ ÇAKIR KİMDİR?
Kütahya yeni valisi Avni Çakır hakkında bilgiler güncelleniyor.
VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.
Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.
HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?
Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.