Kütahya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kütahya'da yarın okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kütahya'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Bu sorunun yanıtı Kütahya Valiliği'nin yapacağı kar tatili duyurusu ile netleşecek. Kütahya'daki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

KÜTAHYA HAVA DURUMU

Kütahya Hava Durumu Raporu: Ege'nin İç Kesimlerinde Sibirya Soğukları

Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında yer alan ve sert kışlarıyla bilinen Kütahya, 12 Ocak 2025 itibarıyla bölgeyi etkisi altına alan dondurucu hava kütlesinin merkezlerinden biri olacak. Meteoroloji uzmanları, Kütahya genelinde beş gün boyunca hayatı olumsuz etkileyebilecek ekstrem kış koşullarının yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Gündüz sıcaklığın 2 derece, gece ise 0 derece olması tahmin edilmektedir. Nem oranının yüzde 96 olmasıyla birlikte karın tutma hızı artacak ve şehir kısa sürede yoğun bir kar örtüsüyle kaplanacaktır.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken asıl risk dondurucu sıcaklıklar olacaktır. Gece termometrelerin eksi 12 derecelere kadar düşeceği tahmin edilen Kütahya'da, özellikle Domaniç ve Gediz gibi yüksek rakımlı ilçelerde sıcaklıkların eksi 15 derecenin altına inmesi beklenmektedir. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında, Kütahya'da Ocak ayı ortasında kaydedilen en düşük uç sıcaklıkların eksi 20 derece civarında olduğu görülmektedir. Mevcut tahminler, bu hafta yaşanacak soğuk dalgasının geçmişteki dondurucu rekorlara yaklaşabileceğini göstermektedir.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının yer yer devam edeceği, ancak dondurucu ayazın kente tamamen yerleşeceği öngörülüyor. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca vatandaşların çatı sarkıtlarına, kaygan zeminlere ve zirai don riskine karşı son derece uyanık olmaları gerekmektedir. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşların enerji kesintilerine ve yol kapanmalarına karşı temel ihtiyaçlarını stoklamaları önerilmektedir. Sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği, belediye ekiplerinin ise hastane yolları ve ana arterleri açık tutmak için 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirilmiştir.

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.