Kuruluş Orhan yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Orhan 10. bölüm neden yok?

ATV'nin dikkat çeken tarih projelerinden Kuruluş Orhan'ın 10. bölümü için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı gecesine denk geldiği için ekrana gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşı haftasında birçok dizinin ara vermesi nedeniyle "Kuruluş Orhan bu hafta var mı?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Orhan 10. yeni bölümüyle ne zaman izleyici karşısına çıkacak? 7 Ocak ATV yayın akışında dizinin durumu ne?

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (7 OCAK 2026)

ATV'nin dikkat çeken dönem dizisi Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen 10. bölümü, bu hafta da izleyiciyle buluşmayacak. Yılbaşı haftası sonrası verilen yayın arası ve devam eden yoğun set programı nedeniyle dizinin yeni bölümü 7 Ocak akşamı ekrana gelmeyecek.

KURULUŞ ORHAN 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV'nin 7 Ocak 2026 tarihli güncel yayın planına göre dizinin yeni bölüm çekimleri sürüyor. Büyük mücadelelerin ve kritik karşılaşmaların yer alacağı 10. bölümün, planlamaya göre 14 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kuruluş Orhan, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. 7 Ocak Çarşamba akşamı dizinin normal yayın saatinde özel bölüm izleyiciyle buluşacak.

ATV YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2026)

• 08.00 – Kahvaltı Haberleri

• 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

• 13.00 – atv Gün Ortası

• 14.00 – Mutfak Bahane

• 16.00 – Esra Erol'da

• 19.00 – atv Ana Haber

• 20.00 – Kuruluş Orhan (Özel Bölüm)

• 23.20 – Çakallarla Dans 4

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM TARİHİ

Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümünün, 14 Ocak Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mabed Şövalyeleri'nin Orhan Bey için kurduğu tuzak, alplerin zamanında bölgeye ulaşmasıyla bozulmuştu. Esaretten kurtulan Orhan Bey, dengeleri yeniden lehine çevirirken, Hector yaşadığı büyük öfke sonrası daha sert ve tehlikeli adımlar atacağının sinyalini vermişti.