Kuruluş Orhan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Kuruluş Orhan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.
Yine plato içerisinde 260 m uzunluğunda 26 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 26 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.
80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 26 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.
KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Orhan 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan Orhan, yeni imparatorun kendilerini hedef aldığının farkındadır. Ancak Orhan Gazi de kendi oyununu kurar. Hedefinde İznik ve İzmit vardır. Hazırlıkları başlatan Sultan Orhan, Kızılcatepe'yi almak için nasıl bir strateji izleyecektir? Bu hamle, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası mı olacaktır?
Şahinşah'tan Sultan Orhan'ın Birliğine Saldırı!
Şahinşah, Sultan Orhan'ın İzmit'teki birliğine saldırır. Bu baskında verilen şehitler, Orhan'ın öfkesini daha da büyütür. İntikam hırsıyla bilenmiş olan Sultan Orhan, şehitlerinin hesabını nasıl soracaktır? Şahinşah bu hamlesinin bedelini ağır mı ödeyecektir?
Sarayda Evrenos Krizi Büyüyor!
Sarayda Evrenos'un çocuğu meselesi büyük yankı uyandırır. Asporça, Evrenos'u savunurken; Nilüfer, Evrenos gibi Asporça'nın da gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyler. Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim giderek büyür. Asporça ise artık daha tavizsizdir. Nilüfer'e çok yakında bir çocuğunun olabileceğini söyleyerek karşılık verir. Asporça'nın bu sert tavrı, Sultan Orhan'la yaşadığı yüzleşmeden aldığı cesaretin bir sonucu mudur? İki kadın arasındaki mücadele sarayda nelere yol açacaktır?
Dursun Bey Abisine Meydan Okuyor!
Dursun, abisi Demirhan ile yüzleşir. Artık yalnızca esir düşmüş bir adam değil, Dursun Bey olarak karşısındadır. Demirhan'ın karşısında dimdik duran Dursun, ona meydan okur. Peki Demirhan, hırsı uğruna öz kardeşine kıyacak mıdır?
Fatma ve Evrenos Alevlerin Ortasında!
Fatma, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla saraydan uzaklaşmak isterken Dafne ve Yiğit'in tuzağına düşer. Fatma'nın esareti, Yiğit'in istediği gibi Evrenos'u da tuzağın içine çeker. Evrenos ve Fatma, alevlerin arasında ölümle burun buruna kalır. Sultan Orhan onları kurtarabilecek midir? Yoksa iki aşık için kavuşmak mahşere mi kalacaktır?
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;
Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.