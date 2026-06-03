Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 25. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan, yeni imparatorun kendilerini hedef aldığının farkındadır. Ancak Orhan Gazi de kendi oyununu kurar. Hedefinde İznik ve İzmit vardır. Hazırlıkları başlatan Sultan Orhan, Kızılcatepe'yi almak için nasıl bir strateji izleyecektir? Bu hamle, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası mı olacaktır?

Şahinşah'tan Sultan Orhan'ın Birliğine Saldırı!

Şahinşah, Sultan Orhan'ın İzmit'teki birliğine saldırır. Bu baskında verilen şehitler, Orhan'ın öfkesini daha da büyütür. İntikam hırsıyla bilenmiş olan Sultan Orhan, şehitlerinin hesabını nasıl soracaktır? Şahinşah bu hamlesinin bedelini ağır mı ödeyecektir?

Sarayda Evrenos Krizi Büyüyor!

Sarayda Evrenos'un çocuğu meselesi büyük yankı uyandırır. Asporça, Evrenos'u savunurken; Nilüfer, Evrenos gibi Asporça'nın da gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyler. Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim giderek büyür. Asporça ise artık daha tavizsizdir. Nilüfer'e çok yakında bir çocuğunun olabileceğini söyleyerek karşılık verir. Asporça'nın bu sert tavrı, Sultan Orhan'la yaşadığı yüzleşmeden aldığı cesaretin bir sonucu mudur? İki kadın arasındaki mücadele sarayda nelere yol açacaktır?