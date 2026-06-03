Kuruluş Orhan 25. bölüm tek parça HD nereden izlenir?
Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Peki, Kuruluş Orhan 25. bölüm tek parça HD nereden izlenir?
Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 25. bölüm tek parça HD nereden izlenir?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan Orhan, yeni imparatorun kendilerini hedef aldığının farkındadır. Ancak Orhan Gazi de kendi oyununu kurar. Hedefinde İznik ve İzmit vardır. Hazırlıkları başlatan Sultan Orhan, Kızılcatepe'yi almak için nasıl bir strateji izleyecektir? Bu hamle, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası mı olacaktır?
Şahinşah'tan Sultan Orhan'ın Birliğine Saldırı!
Şahinşah, Sultan Orhan'ın İzmit'teki birliğine saldırır. Bu baskında verilen şehitler, Orhan'ın öfkesini daha da büyütür. İntikam hırsıyla bilenmiş olan Sultan Orhan, şehitlerinin hesabını nasıl soracaktır? Şahinşah bu hamlesinin bedelini ağır mı ödeyecektir?
Sarayda Evrenos Krizi Büyüyor!
Sarayda Evrenos'un çocuğu meselesi büyük yankı uyandırır. Asporça, Evrenos'u savunurken; Nilüfer, Evrenos gibi Asporça'nın da gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyler. Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim giderek büyür. Asporça ise artık daha tavizsizdir. Nilüfer'e çok yakında bir çocuğunun olabileceğini söyleyerek karşılık verir. Asporça'nın bu sert tavrı, Sultan Orhan'la yaşadığı yüzleşmeden aldığı cesaretin bir sonucu mudur? İki kadın arasındaki mücadele sarayda nelere yol açacaktır?
Dursun Bey Abisine Meydan Okuyor!
Dursun, abisi Demirhan ile yüzleşir. Artık yalnızca esir düşmüş bir adam değil, Dursun Bey olarak karşısındadır. Demirhan'ın karşısında dimdik duran Dursun, ona meydan okur. Peki Demirhan, hırsı uğruna öz kardeşine kıyacak mıdır?
Fatma ve Evrenos Alevlerin Ortasında!
Fatma, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla saraydan uzaklaşmak isterken Dafne ve Yiğit'in tuzağına düşer. Fatma'nın esareti, Yiğit'in istediği gibi Evrenos'u da tuzağın içine çeker. Evrenos ve Fatma, alevlerin arasında ölümle burun buruna kalır. Sultan Orhan onları kurtarabilecek midir? Yoksa iki aşık için kavuşmak mahşere mi kalacaktır?
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;
Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ
Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey
Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…
Barış Falay - Şahinşah Bey
Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.
Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun
Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.
Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun
Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…
Şükrü Özyıldız - Flavius
Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.
Burak Sergen - Tekfur Saroz
Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.
Çağrı Şensoy - Cerkutay
Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.
Yiğit Uçan - Boran
Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.
Belgin Şimşek - Gonca Hatun
Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.
Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey
İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.
Can Atak - Kara Halil
Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.
Sevinç Kıranlı - Didar
Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.