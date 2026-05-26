KURBAN BAYRAMI ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ: Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı geliyor. Tatil döneminde milyonlarca vatandaşın şehirler arası yolculuk yapması beklenirken, özellikle ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler “bayramda otoyollar ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayram'ında hangi köprüler ücretsiz? Detaylar...

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi düzenlemelere göre Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama, bayram trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların seyahatlerini daha ekonomik hale getirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında ücretsiz geçişlerin tarih aralığı da netleşti. Buna göre uygulama, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor: Yap-işlet-devret modeli ile işletilen otoyol ve köprüler bu ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuluyor. Yani her yol bu kapsama dahil değil.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar da vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre sadece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprüler ücretsiz geçiş kapsamına alındı.

Bu kapsamda İstanbul’da bulunan iki kritik geçiş noktası öne çıkıyor:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Bu iki köprü, bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Böylece özellikle İstanbul trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor.

Öte yandan yap-işlet-devret modeli ile işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmediği için bu güzergahlarda normal ücretlendirme devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞİ BAYRAMDA BEDAVA MI?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de Osmangazi Köprüsü’nün bayramda ücretsiz olup olmayacağıdır. Ancak resmi düzenlemeye göre Osmangazi Köprüsü, yap-işlet-devret modeli kapsamında işletildiği için ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değildir.

Bu nedenle Kurban Bayramı süresince Osmangazi Köprüsü’nden geçişler ücretli olmaya devam edecektir. Aynı durum diğer büyük altyapı projeleri için de geçerlidir.

Ücretli kalacak önemli yap-işlet-devret projeleri arasında şunlar yer almaktadır:

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü

Kuzey Marmara Otoyolu

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

Ankara-Niğde Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

Malkara-Çanakkale Otoyolu

Bu güzergahlarda bayram döneminde de standart geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecektir.