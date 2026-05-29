Kurban Bayramı’nın ne zaman sona ereceği sorusu, özellikle bayramın son günlerinde şehirler arası dönüş hazırlığı yapan vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. “ Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?” araştırması artarken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvim doğrultusunda bayramın bitiş tarihi netlik kazanıyor ve tatil sürecinin planlanmasında önemli rol oynuyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yapılan takvim hesaplamalarına göre 2026 yılında Kurban Bayramı 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Bayramın son gününün hafta sonuna denk gelmesi, tatil planı yapan vatandaşlar için dönüş trafiği ve seyahat yoğunluğu açısından önemli bir tarih olarak öne çıkıyor.

BAYRAM SÜRESİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bayramın bitiş tarihi yaklaşırken özellikle şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Tatilini memleketinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların aynı gün içinde dönüşe geçmesi nedeniyle kara yollarında ve otogarlarda hareketliliğin artacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİL PLANLARINI ETKİLİYOR

Kurban Bayramı’nın 30 Mayıs 2026’da sona erecek olması, hem kamu çalışanları hem de özel sektör için izin planlamalarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, bayramın son gününü dikkate alarak dönüş ve iş başlangıç tarihlerini şimdiden planlamaya başladı.