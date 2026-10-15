Kups Trabzonspor CANLI izle! Kups Trabzonspor nereden nasıl izlenir?

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KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.
Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki bu zorlu mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen izleyebilecekler. Bordo-mavili ekibin deplasmanda vereceği bu kritik sınavı kaçırmak istemeyen taraftarlar, mücadeleyi televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip etme imkanına sahip olacaklar.
KUPS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
STADYUM: Tammelan Stadion (Tampere)
YAYIN KANALI: TRT 1
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
KUPS TRABZONSPOR CANLI İZLEME DETAYLARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda başlayacak.
Zorlu mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından sporseverlerle buluşacak. Müsabakayı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, televizyon kanallarının yanı sıra TRT 1 yayıncı platformları üzerinden maçı anlık olarak takip edebilirler.