Kups Trabzonspor CANLI izle! Kups Trabzonspor nereden nasıl izlenir?

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Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki bu zorlu mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen izleyebilecekler. Bordo-mavili ekibin deplasmanda vereceği bu kritik sınavı kaçırmak istemeyen taraftarlar, mücadeleyi televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip etme imkanına sahip olacaklar.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: Tammelan Stadion (Tampere)

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

KUPS TRABZONSPOR CANLI İZLEME DETAYLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda başlayacak.

Zorlu mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından sporseverlerle buluşacak. Müsabakayı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, televizyon kanallarının yanı sıra TRT 1 yayıncı platformları üzerinden maçı anlık olarak takip edebilirler.