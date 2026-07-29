Kumluca yangın SON DAKİKA! Antalya Kumluca'da yangın mı çıktı, son durum nedir?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşırken, tedbir amacıyla evler tahliye edildi. Bazı evlerin zarar gördüğü yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos'a giden yollar da trafiğe kapatıldı.

KUMLUCA YANGIN SON DAKİKA!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını bölgede endişeye neden oldu. Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini açıkladı. Kaymakam Güneş, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının yayılma riskinin bulunduğunu belirterek, tedbir amaçlı tahliye çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangının büyümesinde bölgede etkili olan rüzgar önemli rol oynarken, alevler zamanla yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bunun üzerine Yazır Mahallesi'nde tedbir amacıyla evler tahliye edildi.

Tahliye sırasında bazı vatandaşların küçükbaş hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere geçtiği bildirildi. Yangında tahliye edilen evlerden bazılarının zarar gördüğü belirtildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise çok sayıda ekiple söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA KUMLUCA SON DURUM NEDİR?

Antalya Kumluca'daki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yazır Mahallesi'nde tahliye kararı uygulanırken, bazı evlerin zarar gördüğü açıklandı.

Öte yandan güvenlik tedbirleri kapsamında Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine giden yollar trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu ana kadar paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.