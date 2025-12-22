Haberler

Güncelleme:
16 yaşındaki çocuk oyuncu Kübra Süzgün, son dönemde yaşadığı ciddi mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Genç oyuncu, babası Serkan Süzgün ile birlikte bir dolandırıcılık sürecine maruz kaldıklarını belirterek hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiklerini açıkladı. Peki, Kübra Süzgün olayı nedir? Kübra Süzgün neden yardım istiyor? Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir? Kübra Süzgün'ün devlette istediği yardımın sebebi haberimizde!

16 yaşındaki oyuncu Kübra Süzgün, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen bir dolandırıcılık vakası ile ilgili yaşadıklarını paylaştı. Babası Serkan Süzgün ile birlikte mağdur olduklarını belirten genç oyuncu, sosyal medyada yayınladığı videoda hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiklerini anlattı. Peki, Kübra Süzgün olayı nedir? Kübra Süzgün neden yardım istiyor? Detaylar haberimizde.

KÜBRA SÜZGÜN OLAYI NEDİR?

Olayın merkezinde, Kübra Süzgün ve babasının bir beyaz eşya firmasının izinsiz eylemleri ve ardından yaşanan dolandırıcılık süreci bulunuyor. Serkan Süzgün, kızının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını ve bu durumun Özge Özpirinçci üzerinden gelişen hukuki süreçle birleştiğini ifade etti.

Kübra Süzgün'ün açıklamaları, yalnızca kendi mağduriyetini değil, aynı zamanda ailecek karşılaştıkları ciddi bir riskin de altını çiziyor.

KÜBRA SÜZGÜN NEDEN YARDIM İSTİYOR?

Kübra Süzgün, son paylaşımında yardım çağrısında bulunarak hem devlet yetkililerinden hem de toplumdan destek talep etti. Genç oyuncu, "Ailece yok olacağız" diyerek içinde bulundukları zor durumu gözler önüne serdi.

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Süzgün, maddi ve manevi açıdan yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yetkililerden müdahale talep etti. Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGE MESAJLARIMA DÖNMEDİ - KÜBRA SÜZGÜN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OLAYI NEDİR?

Serkan Süzgün, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda kızının bir dizide rol aldığı dönemde yaşanan olaylara dikkat çekti. Süzgün, Özge Özpirinçci aracılığıyla tutulan avukatın da dolandırıcılığın bir parçası olduğunu iddia etti.

Serkan Süzgün'ün açıklamalarına göre:

Metin Kıcır, sahte belgelerle Kübra Süzgün'ün haklarını kendisininmiş gibi göstererek milyonlarca lira elde ettiği iddia edildi.

Avukat Nail Gönenli'nin bu süreçte işbirliği yaptığı iddia edildi.

Açılan davaların reddedilmesi aileyi hem hukuki hem de maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklediği iddia edildi.

Özge Özpirinçci ile iletişim kurmaya çalışıldığında yanıt alınamadığı iddia edildi.

