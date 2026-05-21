Kübra İmren Siyahdemir kimdir, kaç yaşında, evli mi? Kübra Siyahdemir neden gözaltına alındı?

Kübra İmren Siyahdemir, sporculuk kariyeriyle tanınan bir isim olarak uzun yıllar basketbol sahalarında yer almış bir Türk millî basketbolcudur. Ancak son günlerde adı, yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemleriyle birlikte yeniden gündeme gelmiştir. Peki, Kübra İmren Siyahdemir kimdir, kaç yaşında, evli mi? Kübra Siyahdemir neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR KİMDİR?

Kübra İmren Siyahdemir, 21 Haziran 1986 tarihinde İzmit’te doğmuş Türk millî basketbolcudur. 1,82 metre boyundaki Siyahdemir, kariyeri boyunca basketbol sahasında özellikle forvet pozisyonlarında görev almış ve profesyonel sporculuk kimliğiyle tanınmıştır.

Türk basketbolunda yer aldığı dönem boyunca çeşitli kulüp düzeylerinde forma giydiği bilinen Kübra İmren Siyahdemir, sporcu kimliğiyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Son dönemde ise adının kamuoyuna yansıyan bazı soruşturmalarla birlikte yeniden gündeme gelmesi dikkat çekmiştir.

Kamuya yansıyan bilgiler çerçevesinde, hakkında yürütülen süreçler ve isminin geçtiği iddialar nedeniyle sosyal medya ve haber platformlarında geniş yer bulmuştur. Ancak süreçle ilgili detaylar resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirilmektedir.

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Kübra İmren Siyahdemir, 21 Haziran 1986 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

KÜBRA SİYAHDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kübra İmren Siyahdemir’in adı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında kamuoyuna yansıyan gözaltı listelerinde yer almıştır. Operasyonun, farklı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemleriyle yürütüldüğü belirtilmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, yasaklı madde iddiaları çerçevesinde şekillendiği ifade edilmektedir. Soruşturma sürecinde gelen ihbarlar, dijital materyal incelemeleri ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu süreç kapsamında farklı isimlerin de yer aldığı geniş bir gözaltı listesi olduğu bildirilmiş, Kübra İmren Siyahdemir’in de bu liste içerisinde bulunduğu aktarılmıştır.

