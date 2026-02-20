Haberler

Kübra Güran Yiğitbaşının eşi Selim Yiğitbaşı kimdir? Selim Yiğitbaşı ne iş yapıyor, nereli?

Kübra Güran Yiğitbaşının eşi Selim Yiğitbaşı kimdir? Selim Yiğitbaşı ne iş yapıyor, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanarak merkezi yönetimde kritik bir üst düzey pozisyona getirildi ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşının eşi Selim Yiğitbaşı kimdir? Selim Yiğitbaşı ne iş yapıyor, nereli? Detaylar...

Türkiye'nin kamu yönetimi alanındaki dikkat çeken isimlerinden biri olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın özel hayatı da kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşının eşi Selim Yiğitbaşı kimdir? Selim Yiğitbaşı ne iş yapıyor, nereli? Detaylar haberimizde.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞININ EŞİ SELİM YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Burhan Selim Yiğitbaşı, kamuoyunda daha çok Afyonkarahisar Valisi olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eşi olarak tanınsa da, kendi alanında uzun yıllara dayanan mesleki birikime sahip bir hekimdir.

1973 doğumlu olan Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, köklü bir aile geçmişine sahiptir. Dedesi, İstiklal Savaşı Gazisi ve Demokrat Parti Afyonkarahisar eski milletvekillerinden Gazi Yiğitbaşı'dır. Babası ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı'dır. Bu yönüyle Yiğitbaşı ailesi, hem akademik hem de siyasi geçmişi olan bir aile olarak bilinmektedir.

Dr. Selim Yiğitbaşı'nın evliliği, Ankara'da ailelerin gençleri tanıştırmasıyla gerçekleşmiştir. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşleriyle tanışma sürecini ve evliliğe uzanan hikâyeyi "Suskunluk Sarmalı" adlı tezinde kaleme almıştır. Bu detay, çiftin ilişkisine dair akademik bir kayıtta da yer alması bakımından dikkat çekicidir.

Üç çocuk babası olan Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, hem aile hayatı hem de mesleki sorumluluklarını birlikte sürdüren bir isimdir.

Kübra Güran Yiğitbaşının eşi Selim Yiğitbaşı kimdir? Selim Yiğitbaşı ne iş yapıyor, nereli?

SELİM YİĞİTBAŞI NE İŞ YAPIYOR?

Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, ortopedi ve travmatoloji uzmanıdır. Tıp eğitimini 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Uzmanlık alanı olan ortopedi ve travmatoloji çerçevesinde, kariyeri boyunca birçok hastanede görev yapmıştır. Meslek hayatında özellikle kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatik yaralanmalar üzerine çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

Hâlihazırda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorluk görevine devam etmektedir. Uzman hekim olarak kamu hastanesinde aktif şekilde hasta kabul eden Yiğitbaşı, sağlık alanındaki hizmetini memleketinde sürdürmektedir.

Kariyerini büyük şehir merkezlerine taşımak yerine doğup büyüdüğü şehirde devam ettirmesi, yerel sağlık hizmetine katkı sunma tercihinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

SELİM YİĞİTBAŞI NERELİ?

Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, Afyonkarahisarlıdır. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tamamlamıştır.

Bolvadin'de başlayan eğitim hayatı, tıp fakültesi eğitimi için İzmir'e uzanmış; ancak mesleki kariyerinin önemli bir bölümünü yeniden Afyonkarahisar'da sürdürmüştür. Bu yönüyle Yiğitbaşı'nın hem doğduğu topraklarla bağını koparmadığı hem de memleketine hizmet etmeyi tercih ettiği görülmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! Biri hariç hepsi kabul etti