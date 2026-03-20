Haberler

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında? Kubilay Kaan Kundakçı neden öldü, kim öldürdü?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ramazan Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Kubilay Kaan Kundakçı neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı, Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyordu. 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini Kars 36 Spor kulübünde sürdürüyordu. Takımının orta saha ve hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Kundakçı, hem takım arkadaşları hem de spor camiası tarafından sevilen bir isimdi.

Genç yaşına rağmen futbola olan tutkusu ve saha içindeki performansı, onu geleceğin umut vaat eden oyuncularından biri hâline getirmişti. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a gelen Kundakçı, ne yazık ki burada yaşanan trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı, Ramazan Bayramı tatili sırasında İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, 21 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesine yol açtı. İstanbul'da meydana gelen bu saldırı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen Kundakçı kurtarılamadı.

Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ailesi başta olmak üzere spor camiasının derin üzüntü yaşadığı vurgulandı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın ardından yapılan resmi açıklamalara göre, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine neden olan olay silahlı saldırıdır. Bu doğrultuda Kundakçı'nın ölümü, saldırı sonucu meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmekte olup, olayın detayları hakkında resmi merciler tarafından açıklamalar yapılmaktadır.

Takım arkadaşları ve sevenleri, Kundakçı'nın kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşarken, spor camiası da bu trajik olayın etkisi altında kaldı. Kars 36 Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada merhuma Allah'tan rahmet dilenirken, ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı iletildi.

Şu an için İstanbul'daki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Olayın failleri ve detayları hakkında yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmış değildir. Kamuoyuna yapılan bilgiler, soruşturmanın sürdüğü ve olayın henüz net bir şekilde aydınlatılmadığını göstermektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

