Krater filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Krater filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Krater filmini izleyecek olanların merak ettiği Krater konusu nedir, Krater oyuncuları kimler ve Krater özeti gibi konuları inceliyoruz.

KRATER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Krater (Crater), insanlığın Ay'da madencilik yaptığı karanlık bir gelecekte geçen, dostluk, kayıp ve büyüme temalarını işleyen bir bilim kurgu-macera filmidir.

Yıl 2257'dir. Ay'ı kolonileştirme girişimleri başarısız olmuş, bunun yerine insanlar Ay'da maden çıkarmaya başlamıştır. Madenciler, Omega adlı uzak bir gezegeni kolonileştirme hayaliyle, 20 yıl boyunca ağır koşullarda çalışmayı kabul eden sözleşmeler imzalar. Ancak bu sistem acımasızdır: Bir madenci sözleşme süresi dolmadan ölürse, kalan yılları en yakın akrabası tamamlamak zorundadır.

Genç Caleb Channing, babası Michael'ın bir maden kazasında hayatını kaybetmesiyle bu sistemle yüzleşir. Caleb, 18 yaşından küçük olduğu ve Ay'da yaşayan başka bir akrabası bulunmadığı için sözleşmeden muaf tutulur ve Omega'ya gitme hakkı kazanır. Ancak bu yolculuk, sevdiklerinden kopmak anlamına geldiği için Caleb gitmek istemez. Üstelik Omega'ya gidecek uzay mekiği yalnızca üç gün sonra kalkacaktır.

AY'DA TEHLİKELİ BİR MACERA

Caleb'in babası, ölmeden önce ona Ay'da görmek istediği gizemli bir kraterin haritasını bırakmıştır. Caleb, ayrılmadan önce bu hayali gerçekleştirmek ister. Arkadaşları Dylan, Borney ve Marcus ile birlikte çılgınca bir plan yaparlar: Bir Ay aracı çalıp kraterin yanına gitmek.

Planın kritik noktası, üs çıkış şifreleridir. Dylan, Dünya'dan gelen bir bilim insanının kızı olan Addison Weaver'dan yardım ister. Addison, ancak kendisinin de onlarla gelmesi şartıyla kabul eder. Böylece beş genç, tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

Yol boyunca her biri geçmişine ve korkularına dair sırlarını paylaşır. Marcus'un ciddi bir kalp rahatsızlığı vardır, Borney'nin kaygıları çocukluğundan gelen travmalara dayanır, Dylan ise babasının madenlerdeki işi yüzünden ailesinden kopmuş olmanın öfkesini taşır.

GİZEMLİ SIĞINAK VE GERÇEKLER

Bir kaza sonucu oksijen kaybı yaşayan grup, terk edilmiş bir üsse sığınır. Burası, insanların Ay'ı kolonileştirmeyi planladığı dönemden kalma, Dünya'yı taklit eden bir model evdir. Gece boyunca Addison, Dünya tarihi ve insanlığın her şeyi kaybetme korkusu üzerine hikâyeler anlatır. Kendi ailesinin parçalanmış geçmişini paylaşır.

Ertesi gün araçlarının bataryası biter. Addison, kraterin içine ilerlemeden önce gizlice acil durum çağrısı yapar. Kraterin merkezinde, yeraltı sığınağının girişi olan dev, parlayan bir küp keşfederler. İçeride Dünya yüzeyini simüle eden bir ortam vardır.

Caleb burada, annesinin küllerini ve ailesine ait fotoğrafları bulur. Babasının küllerini annesinin yanına koyduğunda, babasının Omega'ya gidebilmesi için bilinçli olarak hayatına son verdiğini anlar. Bu gerçek, Caleb'i derinden sarsar ve Omega'ya gitmeyi kesin olarak reddetmesine neden olur.

FELAKET VE AYRILIK

Tam bu sırada Marcus'un kalbi dayanamaz ve yere yığılır. Arkadaşları onu geri götürmeye çalışırken şiddetli bir meteor fırtınası başlar. Kaçış sırasında Dylan yaralanır, uzay aracının camı kırılır ve oksijen hızla tükenir. Kurtarma ekipleri zamanında ulaşırken, Caleb ve Dylan aralarındaki tüm kırgınlıkları geride bırakır.

Caleb uyandığında, istemediği halde çoktan Omega'ya doğru yola çıkarıldığını fark eder. Arkadaşlarına veda edememiştir. Ancak ona verilen bir kayıt cihazı sayesinde gerçeği öğrenir: Hepsi hayattadır ve Caleb'e 75 yıllık yolculuğu boyunca her yıl mesaj göndereceklerdir.

KRATER FİLMİNİN DUYGUSAL FİNALİ

Yıllar boyunca Caleb, arkadaşlarının hayatlarını dinler. Marcus bir beyzbol takımı kurar, Addison madenciler için daha adil sözleşmeler adına grev başlatır ve Borney'nin yönetici olmasıyla bu mücadele başarıya ulaşır. Dylan ve Addison evlenir, çocukları ve torunları olur.

Caleb ise Omega'da, Addison'ın küçük kardeşi Charlie ile karşılaşır. İki yabancı, geçmişlerini ve anılarını paylaşarak yeni bir bağ kurar. Film, uzaklık ve zaman ne kadar büyük olursa olsun, insan ilişkilerinin kalıcı olduğunu hatırlatan umut dolu bir notla sona erer.

KRATER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

• Isaiah Russell-Bailey

• Mckenna Grace

• Billy Barratt

• Orson Hong

• Thomas Boyce

• Scott Mescudi