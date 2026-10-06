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KPSS tercih kılavuzu PDF 2026 ne zaman yayınlanacak?

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KPSS tercih kılavuzu PDF 2026 ne zaman yayınlanacak?
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KPSS tercih kılavuzu PDF 2026 ne zaman yayınlanacak? Sınav sonuçlarını öğrenen adayların yeni gündemi, kamu kurumlarındaki kadroların yer alacağı tercih kılavuzu oldu. Hangi kurumda kaç kadro açılacağını ve tercih şartlarını gösterecek kılavuz, adayların atama planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki 2026 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, PDF olarak nereden indirilebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kpss ile kamuya atanmayı hedefleyen adaylar, tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Puanlarına göre stratejik tercih yapmak isteyen adaylar, "Kpss tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak, kaç tercih yapılabilecek?" sorularının yanıtını arıyor. 2026 KPSS tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi ve tercih sürecine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS TERCİH KILAVUZU PDF 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olması, adayların gözünü tercih sürecine çevirdi. Kamuya atanmak isteyen adaylar, hangi kurumda kaç kadro açılacağını gösterecek tercih kılavuzunun yayımlanma tarihini merakla bekliyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU NEDİR?

KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin kamu kurumlarından gelen kadro taleplerini bir araya getirdiği resmi belge. Kılavuzda kurumların açtığı kadro sayıları, kadroların bulunduğu iller, kadro kodları ve her kadro için aranan özel şartlar yer alıyor. Adaylar tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre yapıyor.

2026 KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS puanlarıyla yapılacak merkezi yerleştirme için henüz bir tercih kılavuzu tarihi açıklamadı. Tercih kılavuzları, kurumların kadro taleplerinin toplanmasının ardından yayımlanıyor. Bu nedenle kılavuzun ne zaman yayımlanacağı, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyla belli olacak.

TERCİH KILAVUZU PDF NEREDEN İNDİRİLİR?

Tercih kılavuzu yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki (osym.gov.tr) KPSS bölümünden PDF formatında indirilebilecek. Kadro tabloları da kılavuzla birlikte ayrı dosyalar halinde erişime açılıyor. Adayların kılavuzu yalnızca ÖSYM'nin resmi sitesinden indirmesi öneriliyor.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercihler, kılavuzun yayımlanmasının ardından ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde ÖSYM Aday İşlem Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adaylar, kılavuzda belirtilen sayıda kadro tercihinde bulunabiliyor.

TERCİH ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki özel şartları dikkatle okuması büyük önem taşıyor. Bazı kadrolarda belirli bir bölümden mezun olma, sertifika, yaş sınırı ya da cinsiyet gibi şartlar aranabiliyor. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilmesi daha sonra iptal edilebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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