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2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların gündeminde KPSS sınav giriş belgesi yer alıyor. Sınav tarihi yaklaşırken “Ön lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2026?” sorusu öne çıkarken, adaylar ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini hangi tarihte erişime açacağını merak ediyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında merak edilenler.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Ön Lisans’a katılacak adaylar sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak belgede adayların sınava gireceği okul, bina, salon ve sınav merkezi bilgileri yer alacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin merak edilen detaylar…

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgesi henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı.

ÖSYM’nin 2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav giriş belgelerine sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ulaşabilecek. Belgenin yayımlanmasının ardından adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınava giriş işlemleri ise saat 10.00'da tamamlanacak. Bu nedenle adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınav binasında belirtilen saatten önce hazır bulunması önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandığında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Ön Lisans sınavını seçerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sınav saati gibi bilgiler bulunacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayımlandığında adaylar belgeyi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sınava girecek adayların, belgeyi sistem üzerinden görüntüledikten sonra çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: Adaylar, giriş belgesi yayımlandığında ÖSYM AİS üzerinden sınav yerlerine ilişkin bilgilere ulaşabilecek.