KPSS şifremi unuttum, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?

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Sonuç heyecanının yaşandığı saatlerde şifre sorunu, pek çok adayı zor durumda bırakıyor. KPSS sonucunu bir an önce öğrenmek isteyen adaylar, "Ösym şifresi e-Devlet'ten alınabilir mi, şifre yenileme ücretli mi, şifre almak için başvuru merkezine gitmek gerekiyor mu?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM aday şifresi alma ve yenileme yöntemlerine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI İÇİN ŞİFRE GEREKİYOR

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması beklenirken, sonuç ekranına giriş yapabilmek için ÖSYM aday şifresi gerekiyor. Şifresini unutan adaylar, sonuç günü zaman kaybetmemek için şifre yenileme yollarını araştırıyor.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?

ÖSYM aday şifresi, adayların ÖSYM'nin elektronik sistemlerine giriş yapabilmek için kullandığı kişisel şifre. Bu şifre; sınav başvurusu, sonuç sorgulama, itiraz ve tercih işlemleri gibi tüm adımlarda T.C. kimlik numarasıyla birlikte kullanılıyor.

ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

ÖSYM aday şifresini unutan adaylar için farklı seçenekler bulunuyor. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarası ve e-posta adresi bulunan adaylar, ÖSYM Aday İşlem Sistemi'ndeki şifre yenileme seçeneğini kullanarak yeni şifre oluşturabiliyor. Bu yöntemde doğrulama kodu adayın kayıtlı iletişim bilgilerine gönderiliyor.

E-DEVLET İLE GİRİŞ SEÇENEĞİ

ÖSYM Aday İşlem Sistemi'nde e-Devlet üzerinden giriş seçeneği de bulunuyor. e-Devlet şifresi olan adaylar, bu yöntemle sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURU MERKEZİNDEN ŞİFRE ALMA

Elektronik yollarla şifresini yenileyemeyen adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine kimlik belgeleriyle şahsen başvurarak yeni şifre alabiliyor. Bu işlem için ÖSYM'nin belirlediği bir ücret alınabiliyor. Güncel ücret ve başvuru merkezlerinin çalışma saatleri için ÖSYM'nin resmi internet sitesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ŞİFRE İŞLEMİNİ ÖNCEDEN TAMAMLAYIN

Sonuçların açıklandığı gün hem sonuç sistemlerinde hem de şifre işlemlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle şifresini hatırlamayan adayların, yenileme işlemini sonuçlar açıklanmadan önce tamamlaması zaman kaybını önleyecek. Adayların şifrelerini başkalarıyla paylaşmaması ve güvenli bir yerde saklaması da büyük önem taşıyor.