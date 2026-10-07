KPSS puanları yeniden hesaplanacak mı?

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Kpss'de puanların yeniden hesaplanmasına ilişkin iddialar, özellikle tercih sürecine hazırlanan adayları yakından ilgilendiriyor. Sonuçların ardından "Eşdeğer sınav sonuçları puanları etkiler mi, iptal edilen soru olursa puanlar değişir mi, açılan dava sonuçları etkileyecek mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. KPSS puanlarının yeniden hesaplanma ihtimaline ve Ösym'nin açıklamalarına dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARININ ARDINDAN PUAN TARTIŞMASI

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından sosyal medyada puan ve net tartışması başladı. Bazı adaylar sonuç ekranındaki netlerinin kendi hesaplamalarından farklı olduğunu, bazıları ise beklediklerinden daha düşük puan aldıklarını öne sürdü. Bu paylaşımlarla birlikte "KPSS puanları yanlış mı hesaplandı?" sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti.

KPSS SONUÇLARINDA HATA VAR MI?

Ösym'nin 7 Ekim tarihli sonuç açıklamasında, KPSS Lisans sonuçlarının genelinde bir hesaplama hatası yapıldığına ilişkin bir bilgi yer almadı. Açıklamaya göre madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrol edildi ve adaylardan gelen bilimsel itirazlar değerlendirildi. Sonuçlar, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

PUAN NEDEN BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ?

KPSS'de net sayısı ile KPSS puanı aynı şey değil. Ham puan, test ortalamaları ve standart sapma değerleri kullanılarak standart puana dönüştürülüyor. Bu nedenle aynı net, her yıl aynı puanı getirmiyor. Geçmiş yıllara ait "kaç net kaç puan" tablolarıyla yapılan tahminler, 2026 sonuçlarıyla birebir örtüşmeyebiliyor.

İPTAL EDİLEN SORU HANGİSİ?

Ösym, değerlendirme sürecinde bir sorunun iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin temel soru kitapçığındaki 15. soru için alındı. Soru değerlendirme dışında bırakılırken, sonuçlar bu karar dikkate alınarak hesaplandı.

GY-GK'DA SORU İPTALİ VAR MI?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda iptal edilen ya da cevabı değiştirilen bir soru bulunmuyor. Açıklanan iptal kararı yalnızca Alan Bilgisi oturumundaki ilgili testle sınırlı. Bu nedenle GY-GK netleri, iptal kararından etkilenmedi.

PUANLAR YENİDEN HESAPLANACAK MI?

7 Ekim itibarıyla tüm adayların puanlarının yeniden hesaplanacağına ilişkin bir karar bulunmuyor. Sonuç ekranında görülen puanlar, iptal kararı da dikkate alınarak oluşturulan kesin sonuçları gösteriyor.

NETİNDE HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER NE YAPMALI?

Netinin hatalı okunduğunu düşünen adaylar, ÖSYM kılavuzuna göre sonuçların açıklanmasından sonraki 10 gün içinde sonuç inceleme başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru öncesinde kitapçık türünün doğru işaretlenip işaretlenmediğinin ve netlerin dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü kurala göre hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi öneriliyor.

Konu ile ilgili olarak henüz ÖSYM’den açıklama gelmedi.