Kpss Ortaöğretim puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Bu kapsamda bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması beklenen 2026 KPSS Ortaöğretim puanları, iki yıl boyunca merkezi yerleştirmelerde ve kurumların KPSS şartlı alımlarında kullanılabilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapıldığı için adaylar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar 2026 puanlarıyla tercih yapabilecek. KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli, 2026 KPSS puanı ne zamana kadar geçerli, P94 puanıyla hangi alımlara başvurulabilir ve yeni sınav ne zaman yapılacak soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS Ortaöğretim puanının geçerlilik süresine ilişkin tüm detaylar.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli. Adaylar bu süre içinde ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerine ve kamu kurumlarının KPSS P94 puanı şartıyla yaptığı alımlara başvurabiliyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor. Buna göre 2026 KPSS P94 puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar, bu süre içinde yayımlanacak tercih kılavuzlarına ve kurum ilanlarına 2026 puanlarıyla başvurabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir, çift yıllarda yapılıyor. Önceki sınavlar 2022 ve 2024 yıllarında yapıldı. Bir sonraki KPSS Ortaöğretim sınavının ise 2028 yılında yapılması bekleniyor. Kesin tarih, ÖSYM'nin 2028 sınav takvimiyle belli olacak.

KPSS P94 PUANI İLE HANGİ ALIMLARA BAŞVURULABİLİR?

Lise mezunları KPSS P94 puanlarıyla iki tür alıma başvurabiliyor. Birincisi, ÖSYM'nin tercih kılavuzuyla yaptığı merkezi yerleştirmeler. İkincisi ise kamu kurumlarının belirli bir asgari KPSS P94 puanı şartıyla yayımladığı alım ilanları.

KPSS P94 puanıyla tercih edilebilen başlıca kadrolar arasında destek personeli, teknisyen, hemşire, sağlık memuru, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi, hizmetli ve veteriner sağlık teknisyeni bulunuyor. İnfaz ve koruma memuru alımlarında da lise mezunlarından KPSS P94 puanı isteniyor.

PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİNİ DOLDURAN ADAYLAR NE YAPMALI?

KPSS Ortaöğretim puanının geçerlilik süresi dolan adayların, kamu kurumlarına başvurabilmek için bir sonraki KPSS Ortaöğretim sınavına girmesi gerekiyor. Adaylar, geçerli puanı bulunmadığı sürece KPSS P94 şartı aranan alımlara başvuramıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. 25 Ekim 2026'da yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.