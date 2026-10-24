KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu? SON DAKİKA! KPSS Ortaöğretim ertelendi mi?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sınavların ertelenmesi, KPSS Ortaöğretim adaylarının da sınav sürecine ilişkin açıklamaları takip etmesine neden oldu. Sınava katılacak adaylar, KPSS Ortaöğretim hakkında yeni bir karar alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu? KPSS Ortaöğretim ertelendi mi? Detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

İstanbul'da beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle iki ayrı sınavın ertelenmesi, 2026-KPSS Ortaöğretim adaylarının da sınav takvimine ilişkin gelişmeleri takip etmesine neden oldu. ÖSYM tarafından İstanbul'da yapılması planlanan bazı sınavların ileri bir tarihe alınmasının ardından, KPSS Ortaöğretim sınavının iptal edilip edilmediği ve ertelenip ertelenmediği araştırılmaya başlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM ERTELENDİ Mİ?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı iptal edilmedi. Sınavın ertelendiğine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takviminde tarih 25 Ekim 2026 Pazar olarak yer alıyor. Sınav tarihinin değiştirildiğine yönelik bir duyuru bulunmazken sınavın planlanan tarihte yapılması bekleniyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri kapsamında toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavın saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Ek süre kullanma hakkı bulunan engelli adaylara ise uygun görülen durumlarda 30 dakika ilave süre tanınabilecek.