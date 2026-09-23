KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026?

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2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? soruları adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, Ösym'nin açıklayacağı sınav giriş belgeleriyle birlikte sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebilecek. KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ise Ösym'nin sınav takviminde yer alan duyurular doğrultusunda takip ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2026?

KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman ve sınav yerleri açıklandı mı soruları, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans için geri sayım devam ederken binlerce aday, sınava gireceği okul ve salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym tarafından 2026-KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin sınava giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak sınav takvimi ve önceki yıllardaki uygulamalar doğrultusunda sınava giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgeleri yayımlandığında sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS Ön Lisans sınavına girecek adayların sınav saatine de dikkat etmeleri önem taşıyor. Sınav binasına giriş için belirlenen sürenin sona ermesinin ardından adayların sınav binalarına alınmaması nedeniyle ulaşım planının önceden yapılması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından yayımlandığında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların belgelerini ÖSYM AİS üzerinden kontrol ederek sınavdan önce çıktı almaları gerekiyor.

KPSS SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınav günü yanlarında sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor. Kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi bulunmayan adaylar sınavla ilgili sorun yaşayabileceğinden belgelerin sınavdan önce hazırlanması önem taşıyor.

Adayların sınava girecekleri binayı önceden görmeleri ve sınav günü ulaşım konusunda gerekli planlamayı yapmaları da sınav saatinde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçmek açısından önem taşıyor.