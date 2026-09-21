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2026 KPSS Lisans sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. “KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” sorusuna yanıt arayan adaylar, Ösym'nin sonuç takviminde yer alan tarihi ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar, “KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumlarının sonuçları belirtilen tarihte ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuç tarihi 7 Ekim 2026 Çarşamba olarak belirlendi. Bu nedenle sınava giren adayların sonuçlarını belirtilen tarihte ÖSYM’nin sonuç ekranından kontrol etmesi bekleniyor.

Adaylar sonuç ekranında sınavdan elde ettikleri puanları ve ilgili değerlendirme bilgilerini görebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanları, kamu personeli adaylarının tercih ve başvuru süreçlerinde önem taşıyacak.

KPSS SONUÇ EKRANI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağı bilinirken, sonuçların hangi saatte erişime açılacağı konusunda ÖSYM tarafından ayrıca kesin bir saat duyurulmuş değil.

Sonuçların erişime açıldığı anda adaylar ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adayların, sonuç tarihi yaklaşırken ÖSYM tarafından yapılabilecek yeni açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin internet üzerinden hizmet veren sonuç ekranından öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için adayların T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresini kullanması gerekecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar KPSS puanlarını, sınav değerlendirmelerine ilişkin bilgileri ve varsa ilgili sonuç detaylarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

6 EYLÜL KPSS OTURUMUNA KİMLER YENİDEN GİRECEK?

2026 KPSS sürecinde Şanlıurfa’da sınava giren bazı adayları ilgilendiren ayrı bir gelişme de yaşandı. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınav sırasında ulaşım güzergâhında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle bazı adayların sınav binalarına zamanında ulaşamadığı belirtildi.

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 392 aday için eş değer sınav uygulanacağı açıklandı. Söz konusu adayların telafi niteliğindeki sınava yeniden katılması planlanırken, bu durum KPSS Lisans sonuç sürecinin de adaylar tarafından yakından takip edilmesine neden oldu.

KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN GÖZLER ÖSYM’DE

2026 KPSS Lisans sonuçları için belirlenen tarih 7 Ekim 2026 olarak açıklanmış durumda. Adaylar sonuçların açıklanacağı gün ÖSYM’nin resmi sonuç ekranından puanlarını kontrol edebilecek. Sonuçların erişime açılacağı saat ise ÖSYM’nin yapacağı duyuruyla netleşecek.