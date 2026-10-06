KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 (sonuc.osym.gov.tr) KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans ne zaman açıklanacak?

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2026 KPSS Lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. KPSS Lisans sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Adaylar, sonuçların ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden yayımlanmasını bekliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 (sonuc.osym.gov.tr)

2026 KPSS Lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmazken, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminde yayımlanan sonuçlar arasında şu an KPSS Lisans sonuçları yer almıyor.

Adayların sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar ilgili sistem üzerinden sonuç bilgilerine erişebilecek.

KPSS LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin takviminde KPSS Lisans sınavına ilişkin işlemler yer alırken, sonuçların açıklanacağı tarih 7 Ekim 2026 olarak belirtiliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.