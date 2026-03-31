Milli heyecan dorukta: Türkiye, Kosova’yı yenerse ne oluyor? Play-off turunun final aşamasında olduğumuz için bu maçın telafisi bulunmuyor. Peki, Kosova'yı yenersek ne oluyor Dünya Kupası'na direkt gidiyor muyuz?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik duraklardan biri olan Kosova - Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibimizin bu heyecan dolu mücadelesi, geniş kitlelere ulaşmak adına TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Dijital yayın tercih eden futbolseverler ise müsabakayı Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Her iki kanal da maçın coşkusunu anlık olarak ekranlara taşıyacak.

TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Milli maçı yüksek çözünürlükte ve şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, TV8 kanalına aşağıdaki platformlar ve kanal numaraları üzerinden erişim sağlayabilir:

Digiturk: 28. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Kablo TV: 34. Kanal

Tivibu: 31. Kanal

Turkcell TV+: 29. Kanal

Vodafone TV: 28. Kanal

Ayrıca, herhangi bir platform üyeliği olmayan izleyiciler Türksat uydusu veya TV8’in resmi internet sitesi üzerinden maçı canlı olarak seyredebilir.

EXXEN CANLI MAÇ İZLEME VE ERİŞİM DETAYLARI

Dijital yayıncılığın öncü adresi Exxen, Kosova ve Türkiye arasındaki bu büyük randevuyu internet üzerinden şifreli olarak yayınlayacak. Exxen üyeleri, uygulamayı destekleyen akıllı TV'ler, mobil cihazlar veya bilgisayarlar aracılığıyla maçın keyfini her yerden çıkarabilirler.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası hayallerimiz için hayati önem taşıyan bu zorlu eleme müsabakası, 31 Mart Salı günü gerçekleşecek. Tüm Türkiye'nin ekran başına kilitleneceği bu tarihte, "Bizim Çocuklar" sahada galibiyet arayacak.

DEV RANDEVUNUN BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

Priştine'den canlı yayınla ekranlara gelecek olan Kosova - Türkiye maçı, Türkiye saati ile tam 21:45'te başlayacak. Maç öncesi özel programlar ve son dakika kadro bilgileri ise bu saatten hemen önce izleyiciyle buluşacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ STADYUMDA?

2026 Dünya Kupası Eleme Finali niteliğindeki bu büyük kapışmanın adresi Kosova'nın başkenti Priştine olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasman atmosferinde Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) çimlerinde ter dökecek.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇINI KAZANAN DÜNYA KUPASINA GİDİYOR MU?

Play-off turunun final aşamasında olduğumuz için bu maçın telafisi bulunmuyor. Sahadan galibiyetle ayrılacak olan taraf, adını doğrudan 2026 Dünya Kupası’na yazdıracak. Play-off sistemi gereği finali kazanan takımlar, elemelerin son aşamasını başarıyla tamamlamış sayılıyor ve direkt katılım hakkı elde ediyor. Beraberlik halinde uzatmalara gidecek olan bu tarihi randevuda galibiyet almamız durumunda, ay-yıldızlı bayrağımız dünya sahnesindeki yerini alacak.