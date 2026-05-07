Koray Aydın MHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin uzun yıllardır tanınan isimleri arasında yer alan Koray Aydın hakkında ortaya atılan “MHP’ye geri döneceği” yönündeki iddialar, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Özellikle milliyetçi seçmen tabanında dikkat çeken bu gelişme sonrası gözler Koray Aydın cephesine çevrildi. Peki, Koray Aydın MHP'ye mi dönüyor? Koray Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KORAY AYDIN MHP'YE Mİ GEÇİYOR?

Son günlerde Ankara kulislerinde sıkça dile getirilen “Koray Aydın MHP’ye mi dönüyor?” sorusu, siyasi gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Özellikle milliyetçi hareket içerisindeki geçmişi nedeniyle ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak Koray Aydın’a yakın kaynaklardan yapılan açıklamalar, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu. Kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmede, Koray Aydın’ın Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşüyle ilgili herhangi bir resmi sürecin olmadığı belirtildi.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, Türk siyasetinin uzun yıllardır aktif isimleri arasında yer alan siyasetçilerden biridir. 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Aydın, eğitim hayatını Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdürdü. Babası Halil İbrahim Aydın’ın memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladı.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde alan Koray Aydın, 1978 yılında mezun oldu. Genç yaşlardan itibaren siyasete ilgi duyan Aydın, milliyetçi hareket içerisinde aktif görevler üstlenmeye başladı.

Siyasi kariyerine 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atan Koray Aydın, ilerleyen süreçte Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yükseldi. 1977 Türkiye genel seçimlerinde aktif saha çalışmaları yürüttü.

12 Eylül Darbesi sonrasında siyasi yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden yapılanan milliyetçi hareket içerisinde çalışmalarını sürdüren Aydın, Muhafazakâr Parti’nin kuruluş sürecinde görev aldı. Daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi’nde MYK Üyesi, Genel Muhasip Yardımcısı ve Genel Sekreter Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Koray Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde görev yaptı. 1995 seçimlerinin ardından MHP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatına kadar yakın çalışma ekibinde yer alan Aydın, Devlet Bahçeli’nin 1997 yılında genel başkan seçilmesinin ardından yeniden genel sekreterlik görevini üstlendi.

1999 Türkiye genel seçimlerinde Ankara milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Koray Aydın, aynı dönemde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı.

KORAY AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde doğdu. Buna göre deneyimli siyasetçi 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

KORAY AYDIN NERELİ?

Koray Aydın, Trabzon doğumludur. 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Aydın’ın siyasi hayatında Karadeniz bölgesi önemli bir yer tuttu.