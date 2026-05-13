Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, ZTK Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor Trabzonspor final maçı nerede oynanacak?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Kupası’ finalinde sahne olacak bu eşleşme öncesinde “Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini korurken, maçın oynanacağı stadyum da netleşmiş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Konyaspor – Trabzonspor mücadelesinin nerede yapılacağı ve hangi şehirde oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor. “ZTK Konyaspor Trabzonspor maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı netleşirken, futbolseverler maç günü ve saatine dair detayları da yakından takip ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türk futbolunda sezonun en kritik mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi ve oynanacağı stat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre dev final, 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA?

Final karşılaşması saat 20.45’te başlayacak. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatma bölümünde de kazanan çıkmazsa kupa sahibini penaltı atışları belirleyecek. Karşılaşmayı kazanan takım, 2025-2026 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu olacak.

FİNAL ANTALYA’DA OYNANACAK

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finaline bu yıl Antalya ev sahipliği yapacak. Dev mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çeken statta binlerce futbolsever final heyecanını tribünden yaşayacak.

Osman DEMİR
