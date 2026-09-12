KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. Futbolseverler, “Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt ararken, mücadelenin yayın saati ve ekranlara geleceği kanal da belli oldu. İşte Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı ve karşılaşmanın yayın detayları.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de heyecan Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın ne zaman başlayacağını, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Konyaspor Trabzonspor maçı, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. İki takımın mücadelesi için belirlenen başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor Trabzonspor maçı, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, takımlarının sahadan galibiyetle ayrılması için mücadeleyi yakından takip edecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde Bein Sports 1 üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

Bein Sports 1 kanalının Digiturk platformundaki kanal numarası 77 olarak belirtiliyor. İzleyiciler, Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasını Digiturk üzerinden 77. kanaldan takip edebilir.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, Konya’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından takip edebilecek. Digiturk aboneleri ise Bein Sports 1 kanalının 77. kanalındaki yayından mücadeleyi izleyebilecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Süper Lig’de oynanacak Konyaspor Trabzonspor mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Bein Sports 1 ekranlarında olacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.