Konyaspor Hull City maçı hangi kanalda, maçın yayıncısı yok mu, Konyaspor Hull City ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City arasında oynanacak hazırlık maçı futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki Konyaspor Hull City maçı hangi kanalda, yayıncısı yok mu, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Karşılaşmanın canlı yayın durumu ve maç programına ilişkin tüm ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

KONYASPOR HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor ile İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Konyaspor Hull City maçı hangi kanalda?", "Yayıncısı var mı?", "Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Konyaspor-Hull City hazırlık maçına dair merak edilen tüm detaylar…

KONYASPOR HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Hull City arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından veya dijital platformdan canlı olarak yayınlanması beklenmiyor. Karşılaşma için resmi bir yayıncı kuruluş açıklanmazken, mücadele "Yayın Yok" bilgisiyle listeleniyor. Bu nedenle futbolseverler maçı televizyon ya da internet üzerinden canlı olarak takip edemeyecek.

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık mücadelesi, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki takım için karşılaşma önemli bir prova niteliği taşıyor.

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Hull City arasındaki hazırlık maçı 18.30'da başlayacak. Teknik heyetlerin farklı oyuncuları değerlendirmesi beklenen mücadelede, futbolseverler iki ekibin son durumunu yakından takip edecek.

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Hull City arasındaki hazırlık karşılaşması, Slovenya'nın Kidricevo kentindeki Kidricevo Stadyumu'nda oynanacak. Her iki ekip de sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürürken, bu mücadele teknik ekipler açısından önemli bir test olacak.

KONYASPOR VE HULL CITY'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kamp dönemini yoğun tempoda geçiren Konyaspor ve Hull City, hazırlık maçlarıyla hem fiziksel durumlarını hem de taktik organizasyonlarını geliştirmeyi hedefliyor. Teknik direktörlerin geniş oyuncu rotasyonuna şans vermesi beklenen karşılaşma, iki takımın lig öncesindeki son durumunu görme açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise yayın bulunmamasına rağmen maçın ardından açıklanacak sonuç ve özet görüntülerini yakından takip edecek.