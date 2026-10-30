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Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?

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Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Haber Videosunu İzle
Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, bu akşam Konya deplasmanında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılıların mücadelesi öncesinde futbolseverler, “Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?” ve “Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

Konyaspor – Galatasaray maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının yayın bilgileri.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşmasını, Süper Lig’in yayın haklarına sahip beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Konyaspor – Galatasaray maçı şifresiz kanalda yayınlanmayacak. beIN Sports 1 şifreli yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. Süper Lig maçlarının şifresiz yayını bulunmuyor.

BEİN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden yayına ulaşabilecek. TOD’da Süper Lig maçlarını izleyebilmek için ilgili pakete abone olunması gerekiyor. TOD, mobil cihazlar, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Konya’daki Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Maçın VAR hakemi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR ise Davut Dakul Çelik olacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor ve bu maçın ardından 3 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak.

 Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” ve “şifresiz izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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