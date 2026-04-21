KONYASPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN? Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final turunda dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Süper Lig'in iki güçlü ekibi Konyaspor ve Fenerbahçe, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik müsabaka, 21 Nisan 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev maçın başlama düdüğü saat 20:30’da çalacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nın yayın haklarını elinde bulunduran ATV, Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesini canlı ve şifresiz olarak ekranlara getirecek. Futbol tutkunları, bu heyecan dolu çeyrek final karşılaşmasını televizyonlarının yanı sıra ATV’nin internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de anlık olarak takip edebilecekler.

ATV CANLI İZLE: KANAL NUMARALARI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bu dev maçı kaçırmak istemeyenler için ATV'nin tüm platformlardaki kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 25. Kanal

• D-Smart: 25. Kanal

• Tivibu: 24. Kanal

• Turkcell TV+: 24. Kanal

• Vodafone TV: 25. Kanal

• Kablo TV: 24. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın

MAÇ NEREDE OYNANACAK? KONYA'DA TARİHİ GECE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine Konya ev sahipliği yapacak. Konyaspor ve Fenerbahçe, Konya'da karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı, Fenerbahçe’nin ise deplasmanda tur arayacağı bu zorlu randevu, kupa tarihinin unutulmaz maçlarından biri olmaya aday.