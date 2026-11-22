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Konyaspor Beşiktaş maçı, bugün 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Digiturk’te 77. kanal ve beIN SPORTS’un dijital platformu TOD üzerinden full HD kalitesinde izlenebilecek. Konyaspor Beşiktaş canlı izle, maç donmadan nasıl izlenir, kesintisiz izleme yolları neler ve maç şifresiz mi soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Konyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek için tüm bilgiler.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Konyaspor Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk’te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS’un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ FULL HD NASIL İZLENİR?

Maçı full HD kalitesinde izlemek isteyenler, Digiturk’ün HD yayın sunan alıcıları ya da TOD platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

TOD, beIN SPORTS’un internet üzerinden yayın yapan dijital platformu. Konyaspor Beşiktaş maçı, TOD aboneliğiyle akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. Kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izleme deneyimi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ DONMADAN KESİNTİSİZ NASIL İZLENİR?

Yayının donmadan izlenebilmesi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması gerekiyor. Kablolu bağlantı tercih etmek, aynı ağdaki diğer cihazların veri kullanımını sınırlamak ve uygulamayı güncel tutmak yayın kalitesini artırıyor.

Karşılaşmayı yalnızca resmi yayıncı kuruluş ve lisanslı platformlar üzerinden izlemek gerekiyor. Yasa dışı yayın yapan siteler hem yayın kalitesi hem de kişisel veri güvenliği açısından risk taşıyor. Bu tür sitelerde yayınların sık sık donması ve kesintiye uğraması da yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS’a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Beşiktaş maçı, Konyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Konyaspor, taraftarı önünde Beşiktaş’ı yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Beşiktaş ise zorlu Konya deplasmanından üç puanla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Konya deplasmanının siyah-beyazlılar için her zaman zorlu geçtiği düşünüldüğünde, karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor.