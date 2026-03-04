Konya SON DAKİKA! Konya'da patlama mı oldu, patlama sesi nereden geldi?

Konya'da sabah saatlerinde kent genelinde duyulan şiddetli patlama sesi, vatandaşlar arasında kısa sürede paniğe yol açtı. Saat 11.57 sıralarında birçok ilçeden hissedilen bu yüksek gürültü, sosyal medyada " Konya'da patlama mı oldu?" sorularını gündeme getirdi. İlk değerlendirmelere göre, yaşanan olayın fiziksel bir patlama değil, F-16 savaş uçaklarının ses duvarını aşmasıyla oluşan sonik patlama kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU?

Konya'nın farklı noktalarından aynı anda duyulan yüksek ses, kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Vatandaşlar hemen patlama ihbarlarını araştırmaya başladı. Ancak resmi yetkililerin ilk değerlendirmelerine göre kent merkezinde herhangi bir patlama, yangın veya yıkım olayı yaşanmadı.

KONYA'DA PATLAMA SESİ NEREDEN GELDİ?

İlk incelemelere göre patlama sesi, Konya semalarında uçan süpersonik F-16 jetlerinin ses duvarını aşmasıyla ortaya çıktı. Ses duvarının aşılması sırasında oluşan şok dalgaları, geniş bir alanda patlama benzeri güçlü bir gürültüye neden olabiliyor.

Yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sesin kaynağıyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir hava aracının ses hızını (yaklaşık saatte 1.235 km) aşmasıyla ortaya çıkan şok dalgalarının yarattığı güçlü ses dalgasıdır. Yerde bulunan kişiler bu durumu ani bir patlama veya gök gürültüsü gibi algılayabilir.

Özellikle süpersonik jetler, ses duvarını geçtiğinde basınç değişikliği geniş bir alanda hissedilir yüksek bir gürültü oluşturur. Bu durum, kısa süreli panik ve camlarda titreşimlere yol açabilir; ancak genellikle fiziksel bir zarar vermez.