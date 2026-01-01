Konya okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Konya'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 2 Ocak Cuma günü Konya'da okulların tatil olup olmadığı hakkında Konya Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz.

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca soğuk hava etkili olurken, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda kademeli bir artış bekleniyor. Yağış, don ve buzlanma riskinin özellikle haftanın ilk günlerinde etkili olacağı bildirildi.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 57 ile 91 arasında değişirken, rüzgârın 19 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -8 ile 0 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 40–65 aralığında ölçülürken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak. Don ve buzlanma riski devam edecek.

03 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı -7 derece, en yüksek sıcaklığı ise 6 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 44–84 arasında değişirken, rüzgâr 10 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklar yükselişini sürdürecek. Termometrelerin -2 ile 8 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 56–90 aralığında olurken, rüzgârın hızı 7 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı 7 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 67–96 arasında değişirken, rüzgâr 4 km/sa hızla esecek.

2 OCAK CUMA KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.