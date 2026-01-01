Konya Ereğli okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Konya Ereğli'da okul yok mu (KONYA EREĞLİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Konya Ereğli'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Konya Ereğli'de kar tatili olup olmadığına dair bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar, konuyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak istiyor.

KONYA EREĞLİ HAVA DURUMU

Dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor: Sıcaklık eksi 14 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede dondurucu soğuklar etkili olmaya devam edecek. 2 Ocak Cuma günü hava çok soğuk geçecek. Günün en düşük sıcaklığı eksi 14, en yüksek sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 53 ila 73 arasında olması, rüzgarın ise saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düşecek. Gün içerisinde ise sıcaklığın 3 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Nem oranı yüzde 34–43 aralığında olacak.

4 Ocak Pazar günü sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Günün en düşük sıcaklığı eksi 4, en yüksek sıcaklığı ise 6 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 2 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi günü hava yine soğuk olacak. Sıcaklıklar eksi 3 ile 5 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 43–64 seviyelerinde seyredecek.

6 Ocak Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklığın 7 dereceye ulaşması bekleniyor. Rüzgar hızının 1 km/sa seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olacak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.





2 OCAK CUMA KONYA EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.