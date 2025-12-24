Haberler

Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç?

Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç?
Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 22.20 sıralarında 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yaşanan gelişmenin ardından "Konya'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, depremin büyüklüğü ve detayları merak konusu oldu.

Konya ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, kısa süreli endişeye yol açtı. Kentin farklı noktalarında algılanan sarsıntının ardından vatandaşlar, Konya'da meydana gelen depremin şiddetini araştırmaya başladı.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 22.20 sularında yerin hafif şekilde sarsıldığı bildirildi. Kentte hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırmaya başladı.

Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç?

KONYA VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, Konya merkez başta olmak üzere çevredeki bazı ilçelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada yaşadıkları korkuyu paylaştı.

Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 OLARAK DUYURULDU

Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

