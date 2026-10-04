Konu Komşu dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor, ne zaman başlayacak Konu Komşu konusu ne, oyuncuları kimler, Büşra Pekin oynuyor mu?

Komşuluk ilişkileri etrafında şekillenmesi beklenen Konu Komşu, yeni yapımlar arasında en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Dizinin tanıtımlarının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Konu Komşu konusu ne?", "Konu Komşu oyuncuları kimler?" ve "Büşra Pekin Konu Komşu'da oynuyor mu?" aramaları hızla arttı. Peki, Konu Komşu dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanal ya da dijital platformda yayınlanacak ve kadroda hangi isimler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

KONU KOMŞU DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konu Komşu, geleneksel bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Dizi, doğrudan dijital ve sosyal medya izleyicisine hitap edecek şekilde planlandı. Yapımın bölümleri TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. İçerikler, İki Dakika Creative House ile dizinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Böylece izleyiciler herhangi bir yayın saatine bağlı kalmadan diziyi telefonlarından istedikleri zaman takip edebilecek.

KONU KOMŞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri tamamlanan Konu Komşu'nun Ekim 2026'da izleyiciyle buluşması ve yayınının Haziran 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor. Ancak 4 Ekim 2026 itibarıyla ilk bölümün yayınlanacağı kesin gün ve saat henüz açıklanmadı. Yapım ekibinin resmi duyurusuyla birlikte yayın tarihi netlik kazanacak.

KONU KOMŞU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aynı lüks sitede yaşayan ancak birbirinden bambaşka hayatlar süren insanların hikâyesini konu alıyor. Geleneklerine bağlı eski İstanbul ile hızla değişen yeni İstanbul'un yaşam tarzı, aynı sitenin çatısı altında karşı karşıya geliyor. Farklı kuşaklardan ve kültürlerden gelen komşuların ilişkileri komedi diliyle ekrana taşınırken, değişen aile yapısı ve farklı sosyal çevrelerin birbirine temas etmesi de hikâyede önemli yer tutuyor. Z kuşağının şehre, aileye ve çevresine bakış açısı da dizinin öne çıkan temaları arasında bulunuyor.

BÜŞRA PEKİN KONU KOMŞU'DA OYNUYOR MU?

Büşra Pekin, Konu Komşu ile uzun bir aradan sonra yeniden komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, dizide Döne karakterine hayat veriyor. Gaziantep köklerine bağlı kalırken modern bir hayata ayak uydurmaya çalışan Döne, renkli kişiliğiyle hikâyenin merkezinde yer alacak. Daha önce Gaziantep şivesiyle bir rol üstlenmeyen Pekin, karaktere hazırlanmak için iki günlüğüne Gaziantep'e giderek yöre kültürünü ve konuşma biçimini yakından inceledi. Oyuncu, rolü için saçlarını da sarıya boyattı.

KONU KOMŞU OYUNCULARI KİMLER?

Farklı kuşaklardan oyuncuları bir araya getiren dizinin kadrosunda Büşra Pekin, Rıza Kocaoğlu, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan, Asuman Dabak, Tuana Naz Tiryaki, Hakan Ummak, Naz Çağla Irmak, Melisa Doğu, Tuğçe Tamer ve Ayşe Melike Çerçi yer alıyor. Rıza Kocaoğlu dizide Taksici Basri'yi canlandırırken, genç oyuncu Tuana Naz Tiryaki Fatma Demirkaya rolüyle kamera karşısına geçiyor. Eski okul arkadaşları olan Büşra Pekin ve Rıza Kocaoğlu'nun yıllar sonra aynı komedi projesinde buluşması da dikkat çekiyor.

KONU KOMŞU'NUN YÖNETMENİ VE SENARİSTLERİ KİM?

İki Dakika Creative House imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Bora Tekay üstleniyor. Senaryo ise Okan Başar Bahar, Görkem Tüzün ve Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınıyor.

BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Konu Komşu'yu klasik dizilerden ayıran en önemli özellik, cep telefonu ekranına uygun dikey formatta çekilmiş olması. Dizinin her bölümünün yaklaşık 2-3 dakika sürmesi planlanıyor. Kısa bölümlerden oluşsa da yapım, tek seferlik bir proje olarak değil, sezon boyunca devam edecek uzun soluklu bir hikâye olarak tasarlandı.