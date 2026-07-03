Komedyen Deniz Göktaş kimdir? Son dakika... Deniz Göktaş ne dedi?

Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınan komedyenle ilgili süreç gündemdeki yerini korurken, "Deniz Göktaş kimdir?", "Deniz Göktaş neden gözaltına alındı?" ve "Deniz Göktaş hakkında soruşturma neden başlatıldı?" soruları araştırılıyor. İşte soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ve Deniz Göktaş'ın hayatı...

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Deniz Göktaş, 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. Çorum kökenli bir ailenin çocuğu olan Göktaş, üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Daha sonra aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'ne geçiş yaparak lisans eğitimini burada tamamladı. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon alanında yüksek lisans yaptı.

Stand-up kariyerine 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün açık mikrofon etkinliğinde başlayan Göktaş, kısa sürede dikkat çekerek profesyonel komedyenlik kariyerine adım attı.

2023 yılında "Selam Selam" adlı stand-up gösterisini YouTube'da yayımlayan Göktaş, podcast yayıncılığı alanında da çalışmalar yürüttü. Spotify'da "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da ise "Haset" isimli podcast serilerini hazırlayıp sundu.

Ayrıca Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme alan Göktaş, "Gibi" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve "Ben Tek Siz Hepiniz" adlı kısa filmde rol aldı.

DENİZ GÖKTAŞ NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Deniz Göktaş hakkında bazı sosyal medya platformlarında yayımlandığı belirtilen içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın söz konusu içeriklerle ilgili inceleme kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Deniz Göktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Resmî açıklamaya göre gözaltı işlemi, sosyal medya platformlarında yayımlandığı belirtilen içeriklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma süreci devam ederken, yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında kamuoyuna yansıyan resmî bir bilgi bulunmuyor.