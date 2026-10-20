Kojo Peprah Oppong kimdir? Aké'nin yerine giren Fenerbahçe stoperi kaç yaşında?

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırladığı maçın 21. dakikasında oyuna giren isim Kojo Peprah Oppong oldu. Ganalı stoper, sakatlanan Nathan Aké'nin yerini aldığında Fenerbahçe 2-1 öndeydi: Oğuz Aydın dördüncü dakikada, Mason Greenwood da kısa süre sonra gol atmış, Lukas Provod ise 15'inci dakikada farkı bire indirmişti.

KOJO PEPRAH OPPONG NEDEN OYUNA GİRDİ?

Kojo Peprah Oppong, Nathan Aké sakatlandığı için 21. dakikada oyuna girdi. Hollandalı stoper 19'uncu dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı, sağlık ekibi sahaya çağrıldı ve iki dakika sonra değişiklik yapıldı. Aké bu sezon Fenerbahçe'nin bütün maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

KOJO PEPRAH OPPONG KİMDİR?

Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe'de forma giyen sağ ayaklı Ganalı bir stoper ve 28 Ağustos 2026'da Nice'ten Fenerbahçe'ye geçti ve kulüple dört yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Milan Skriniar ve Nathan Aké'den çok şey öğrenmeyi beklediğini, onlarla forma için yarışacağını söyledi. Uzun paslarını ve oyunu okumasını geliştirmek istediğini de anlattı. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına 20 Eylül 2026'da Eyüpspor karşısında çıktı; 69'uncu dakikada Skriniar'ın yerine girdi.

KOJO PEPRAH OPPONG KAÇ YAŞINDA?

Kojo Peprah Oppong 22 yaşında; 4 Haziran 2004'te doğdu.

KOJO PEPRAH OPPONG NERELİ?

Kojo Peprah Oppong Ganalı, ülkenin başkenti Akra'da doğdu. Gana A Milli Takımı'nda ilk maçına 12 Ekim 2025'te, Komorlar ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında çıktı. Bu yaz da Gana'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alındı.

KOJO PEPRAH OPPONG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kojo Peprah Oppong futbola Gana'da Attram De Visser'de başladı. Oradan İsveç'e, IFK Norrköping'e gitti; 2023-24 sezonunu kiralık olarak GIF Sundsvall'da geçirdikten sonra yeniden Norrköping formasını giydi.

25 Temmuz 2025'te Fransa'nın Nice takımına transfer oldu. Nice'te ilk sezonunda 43 maça çıktı ve 1 gol attı, bir yıl sonra da Fenerbahçe'ye geldi.

KOJO PEPRAH OPPONG KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Kojo Peprah Oppong için Fenerbahçe, Nice'e 12 milyon euro bonservis ödedi. Anlaşmaya göre Nice, oyuncunun ileride başka bir kulübe satılmasından elde edilecek kârın yüzde 10'unu alacak. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transferin yabancı kontenjanı ve stoperler arasında yük paylaşımı için yapıldığını söylemişti.