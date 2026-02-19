Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Köfteci Yusuf, 2026 yılı itibarıyla da misafirlerini özel menü seçenekleriyle ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yoğun iş temposu ve günlük hazırlıklarla uğraşanlar için, restoranın Ramazan boyunca hizmet verip vermediği sorusu ön plana çıkıyor. Peki, Köfteci Yusuf Ramazanda açık mı? Ramazanda Köfteci Yusuf'a rezervasyon nasıl yapılır? Detaylar...

KÖFTECİ YUSUF RAMAZANDA AÇIK MI?

Köfteci Yusuf, Ramazan ayında açık olup iftar ve sahur saatlerinde misafirlerini karşılıyor. Restoran, bu özel ayda hem standart köfte menüleri hem de ekonomik iftar menüleri ile farklı bütçelere hitap ediyor. İster klasik porsiyon köfte menüsünü tercih edin, ister ekonomik menülerle bütçenizi koruyun, her misafir için uygun bir seçenek mevcut.

Misafirler, iftar saatine özel olarak hazırlanmış menüleri deneyimleyebilir ve Ramazan ruhunu doyasıya yaşayabilirler. Ayrıca, restoranın sunduğu rezervasyon imkanları sayesinde kalabalık günlerde bile yerinizi garanti altına alabilirsiniz.

RAMAZANDA KÖFTECİ YUSUF'A REZERVASYON NASIL YAPILIR?

Ramazan ayında yoğun ilgi gören Köfteci Yusuf, rezervasyon sistemi ile misafirlerine kolaylık sağlıyor. Restoranın resmi web sitesinde bulunan rezervasyon formu aracılığıyla, ziyaretçilerin isim, telefon ve kişi sayısı gibi bilgileri girerek hızlıca yer ayırtmaları mümkün.

Web Sitesi Üzerinden Rezervasyon Adımları

Resmi siteye giriş yapın: Köfteci Yusuf'un Ramazan menüsü sayfasına yönlendirilin.

Rezervasyon formunu doldurun: İsim, iletişim bilgileri ve kişi sayısını eksiksiz girin.

Menü seçimi yapın: Standart veya ekonomik menü seçeneklerinden tercih yapın.

Onay alın: Formu gönderdikten sonra rezervasyon onayınızı e-posta veya SMS yoluyla alın.

Rezervasyon sayesinde, özellikle iftar saatlerinde yoğunluk nedeniyle oluşabilecek bekleme süresi minimuma indiriliyor. Ramazana özel menülerle birlikte, rezervasyon sistemi misafirlerin sorunsuz bir deneyim yaşamasını garanti ediyor.

RAMAZANDA KÖFTECİ YUSUF'UN İFTAR MENÜSÜ DETAYLARI

2026 yılı itibarıyla Köfteci Yusuf, Ramazan'a özel menü seçenekleri sunuyor. Menü fiyatları, porsiyon büyüklüğü ve içeriklere göre değişiklik gösteriyor. İşte detaylar:

STANDART KÖFTE MENÜLERİ

Porsiyon Köfte Menü (200 gr): 610 TL

1,5 Porsiyon Köfte Menü (300 gr): 730 TL

Yarım Kilo Köfte Menü: 1280 TL

Bu menüler, ana yemek olarak köfteyi öne çıkarıyor ve klasik iftar deneyimini tercih edenler için ideal.

EKONOMİK İFTAR MENÜSÜ

400 TL'lik Ekonomik Yarım Porsiyon Menü

Yarım porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

Çorba

Patates

İçecek

Su

Tatlı

460 TL'lik Tam Porsiyon Menü

Tam porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

Çorba

Patates

İçecek

Su

Tatlı

Ekonomik menüler, hem uygun fiyatlı hem de doyurucu bir iftar deneyimi yaşamak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.